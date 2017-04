Syrien

15.4.2017, 14:00 Uhr

Tausende Syrer stecken nach Evakuierung bei Aleppo fest

Die Evakuierung Tausender Bewohner belagerter syrischer Orte ist ins Stocken geraten. Oppositionsnahe Aktivisten verbreiteten Fotos, auf denen Rebellen und Zivilisten vor zahlreichen geparkten Bussen im von der Regierung gehaltenen Aleppo zu sehen sein sollen. Von sda

Busse verlassen den belagerten Ort Madaja am Freitag. Nach Berichten der Rebellen stockte der Evakuierungsplan am Samstag aber bereits. (Bild: sda)

Sie hatten am Freitag im Rahmen eines Austauschabkommens das seit fast zwei Jahren umkämpfte Madaja bei Damaskus verlassen und sollten in die von den Aufständischen kontrollierte Provinz Idlib gebracht werden.

Gleichzeitig warteten nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag im Rebellenterritorium immer noch Bewohner und regierungstreue Kämpfer darauf, nach Aleppo gelassen zu werden. Sie zogen am Freitag aus den beiden von Rebellen belagerten Dörfern Fua und Kafraja an Bord Dutzender Busse ab.

Grund für die Verzögerung sei, dass Rebellen aus Sabadani, das ebenfalls evakuiert werden sollte, bislang keine sichere Passage garantiert worden sei, teilte die Beobachtungsstelle mit.

Schwierige humanitäre Lage

Die humanitäre Lage der Wartenden sei «sehr schwer», berichtete der Aktivist Nahel Nur aus Madaja der Nachrichtenagentur dpa. Die Menschen - darunter viele Frauen und Kinder - hätten seit Freitagmorgen weder geschlafen noch gegessen. Es gebe kaum Toiletten. «(Das ist wie) ein kleines Gefängnis», schrieb er über Textnachrichten.

In Teilen der Opposition wird das Abkommen zum Austausch der Bewohner äusserst kritisch gesehen. Es laufe auf eine Zwangsumsiedlung hinaus, die die Feinde von Präsident Baschar al-Assad von den wichtigsten Städten im Westen Syriens entferne. Ausserdem wird befürchtet, dass die Zivilisten nach ihrer Ankunft in Idlib erneut unter Beschuss der Regierungskräfte geraten könnten.

Die Regierung hat erklärt, durch die Umsiedlung könne sie die Kontrolle über die zerstörten Orte bei Damaskus übernehmen und dort die Versorgung wiederherstellen.