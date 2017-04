Fahrdienstvermittler Uber mit Milliardenverlust im vergangenen Jahr

¶ Wir leben im reichsten Land der Welt. Ein paar Gründe, wie es dazu kam und warum es noch immer so ist.Von Georg Kreis. Weiterlesen

Verkehr

¶Reisende Richtung Süden mussten sich am Karfreitag so lange gedulden wie noch nie: Der Stau am Gotthard erreichte mit 14 Kilometern Rekordlänge für diesen Feiertag. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Stunden.Von sda. Weiterlesen