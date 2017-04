Rettungsschiffe nehmen über 2000 Flüchtlinge vor Libyens Küste auf

FC Basel

¶Den Karsamstagabend verbringt der FC Basel auf der Pontaise in Lausanne, wo er das letzte Saisonviertel in Angriff nimmt. Im Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Urs Fischer zum Ende der Spielzeit muss der Trainer in der Innenverteidigung umstellen. Weil Marek Suchy ausfällt, kommt Daniel Hoegh mal wieder zum Handkuss.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen