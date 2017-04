Kanada ernennt Malala Yousafzai zur Ehrenbürgerin

¶ Die Nationalbank, Stiftungen und Pensionskassen sollen nicht mehr in Produzenten von Kriegsmaterial investieren dürfen. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und die Jungen Grünen haben am Dienstag eine Volksinitiative mit diesem Anliegen lanciert. Von sda. Weiterlesen

Hungersnot

¶ Die Glückskette sammelt an einem nationalen Spendentag heute Dienstag Geld für die Opfer der Hungersnot in Afrika. Seit dem frühen Morgen und bis kurz vor Mittag sind rund 1,3 Million Franken an Spenden zusammengekommen. Von sda. Weiterlesen