Schweden

10.4.2017, 13:05 Uhr

Schweden gedenkt mit Schweigeminute der Terroropfer von Stockholm

10.4.2017, 13:05 Uhr

Schweden hat mit einer landesweiten Schweigeminute der Terroropfer vom Freitag gedacht. An einer Trauerzeremonie Punkt 12 Uhr vor dem Rathaus in Stockholm nahm neben Ministerpräsident Löfven und Bürgermeisterin Wanngard fast die gesamte Königsfamilie teil. Von sda

Die schwedische Königsfamilie bei ihrer Ankunft am Stockholmer Rathaus (von links nach rechts): Prinzessin Sofia, Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel, Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf. (Bild: sda)

Der mutmassliche Attentäter, ein 39-jähriger Usbeke mit Sympathien für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), war am Freitagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine Einkaufsstrasse gerast und dann in das Kaufhaus «Ahlens» gekracht. Er tötete vier Menschen, 15 weitere wurden verletzt.

Bereits am Sonntag hatten sich in der Stockholmer Innenstadt mehr als 20'000 Menschen versammelt, um gemeinsam der Opfer zu gedenken und ein Zeichen für Toleranz und Offenheit zu setzen.