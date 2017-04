Brand

14.4.2017, 12:50 Uhr

Abgestelltes Auto in Wolfwil SO in Brand

Im solothurnischen Wolfwil hat in der Nacht auf Freitag ein vor einem Haus abgestelltes Auto gebrannt. Ein Anwohner sah das Feuer und löschte es mit dem Besitzer. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Von sda

Der Nachbar bemerkte das brennende Auto an der Schulstrasse kurz nach Mitternacht und schlug Alarm, wie die Polizei Kanton Solothurn meldete. Das beschädigte Auto war nicht mehr in Verkehr und hatte auch keine Batterie mehr. Die Polizei schloss nicht aus, dass es angezündet worden war.

An anderen Orten in Wolfwil richteten Unbekannte in der Nacht auf Freitag weitere Beschädigungen an. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.