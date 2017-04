Polizeikontrolle

13.4.2017, 10:40 Uhr

Aargauer Kantonspolizei: Ein Lasermessgerät, viele Temposünder

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen hat die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch gleich 13 Autolenker als Schnellfahrer ertappt. Fünf Lenker, die bis zu 143 km/h statt wie maximal 80 km/h auf dem Tacho hatten, mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Von sda

Den acht weiteren Lenkern, die mit Geschwindigkeiten zwischen 114 km/h und 118 km/h fuhren, droht der nachträgliche Entzug des Führerausweises. Das teilte die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Sie hatte auf der Furttalstrasse zwischen Würenlos und Otelfingen ZH sowie auf der Badenerstrasse zwischen Bellikon und Remetschwil Tempokontrollen vorgenommen.

Polizei hat nur ein Lasermessgerät

«Wir besitzen ein einziges Lasermessgerät», liess die Kantonspolizei am Donnerstag auf Facebook verlauten: «Dieses setzen wir gezielt gegen Auto- und Motorradfahrer ein, die so schnell fahren, dass ihnen der Entzug des Fahrzeugausweises droht.»

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit dem Lasermessgerät tagsüber und am frühen Abend auf Hauptstrasse im ganzen Kanton im Einsatz."

Mit 177 km/h auf Ausserortsstrecke

So gab es allein in dieser Woche noch zwei weitere Geschwindigkeitskontrollen. Ein Sportwagen-Lenker wurde am Montag mit 171 km/h in Tegerfelden ausserorts auf der Hauptstrasse erwischt. Erlaubt sind auf dieser Strasse 80 km/h. Der Sportwagen wurden beschlagnahmt.

Und ein 20-jähriger Lenker raste am Sonntag mit 144 km/h statt mit höchstens 80 km/h über die Benkenstrasse bei Oberhof im Bezirk Laufenburg. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Auto des Neulenkers.