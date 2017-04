Fiese Scientologen, bizarre Behörden, gesprächige mögliche FCB-Trainer

13.4.2017, 11:00 Uhr

13.4.2017, 11:00 Uhr

Scientology ködert mit Drogenberatung

Scientology wirbt in Basel mit ihrem umstrittenen Anti-Drogen-Programm.

Die Sekte hielt gemäss «barfi.ch» vergangenes Wochenende einen Tag der offenen Tür in ihrem Hauptsitz an der Burgfelderstrasse ab.

Dort sei es explizit darum gegangen, die angeblich «grösste nichtstaatliche Anti-Drogen-Initiative der Welt» anzupreisen.

Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen rät, auf Distanz zu gehen. Er empfiehlt Angebote, die vom «weltanschaulichen Hintergrund» unabhängig sind.

Auch der deutsche Verfassungsschutz warnt vor dem Programm, da es mit Suchthilfe «wenig bis gar nichts zu tun hat».

Im Mai sollen Standaktionen von Scientology auf dem Barfüsserplatz folgen. Diese sind in Basel immer noch legal.

Wenn Kinder zuschauen, wie der Papi die Mutter verprügelt

Einmal pro Tag rückt die Basler Polizei wegen häuslicher Gewalt aus.

In mehr als der Hälfte aller Fälle sind Kinder involviert, das zeigen Auswertungen der Polizei.

707 Straftaten wegen häuslicher Gewalt wurden in Basel-Stadt 2016 gemeldet – doch Fachleute gehen davon aus, dass nur 5 Prozent aller Fälle bekannt werden.

Das Basler Frauenhaus nahm im vergangenen Jahr 67 Frauen mit 56 Kindern auf.

Birgit Sachweh, Leiterin des Frauenhauses, sagt: «Die Kinder, die hier auftauchen, sind in der Regel sehr durcheinander, ängstlich und unruhig.»

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) will nun neue Projekte lancieren, um die Situation der betroffenen Kinder zu verbessern, Details sind noch nicht bekannt.

Selbst Trottoirs können unter Denkmalschutz stehen

Der Laie staunt: Zwar hat der Grosse Rat verfügt, die Trottoirs auf der Mittleren Brücke mögen doch bitte bei nächster Gelegenheit entfernt werden – doch kaum bietet sich ebendiese Gelegenheit, winken die Fachleute gelangweilt ab. Zwar wird die Mittlere Brücke in den kommenden Monaten komplett neu gestaltet, ein Aufheben der Gehsteige komme aus denkmalpflegerischen Überlegungen aber nicht infrage, teilt Daniel Hofer, Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartement der «bz basel» mit. (Artikel online nicht frei zugänglich.)

Ausserdem sei der Auftrag des Parlaments zwar eindeutig, jedoch habe der Regierungsrat diesen noch nicht umgesetzt. Was wiederum für die Verwaltung heisst: Man tut so, als existiere er nicht.

Vogel, Fink, Wicky? Wir haben mit möglichen FCB-Trainern gesprochen

Das Trainerkarussell beim aus Funk und Fernsehen bekannten FC Basel hat Fahrt aufgenommen und die Spekulationen schiessen ins Kraut. Kehrt Heiko Vogel zurück? «Ich glaube nicht», sagt Heiko Vogel. Wird es Thorsten Fink wieder? «Ich beteilige mich nicht an Spekulationen», meint ein gewisser Herr Fink.

Und was ist mit dem hoch gehandelten hauseigenen Nachwuchstrainer Raphael Wicky? Auch dazu gibt es eine profilierte Meinung. Aber das müssen Sie schon selber lesen.

Verlosung:

10x2 Tageskarten für die internationale Design-Messe Blickfang in Basel

Am 21., 22. und 23. April heisst es wieder Blickfang in der Messe Basel: Die internationale Designmesse für Mode, Design und Schmuck öffnet ihre Tore. «Ob Basel, London, Tokio oder New York: Überall können Sie dieselben Dinge kaufen. Ausser, es ist Blickfang-Messe: Das kuratierte Design-Shopping-Event versammelt Neugedachtes und Gutgestaltetes, Möbel, Mode und Schmuck, die niemand hat, aber jeder gerne hätte», schreiben die Veranstalter. Eine Tageskarte kostet 15 Franken (Normalpreis).

Oder Sie versuchen ihr Glück hier und kommen gratis in den Genuss eines Eintritts. Die TagesWoche, Medienpartner der Blickfang 2017, verlost 10 x 2 Tages-Eintritte (gültig am 21., 22. oder 23. April).

So machen Sie mit: Senden Sie ein Mail mit dem Betreff «BLICKFANG» an info@tageswoche.ch – und vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse anzugeben. Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns direkt benachrichtigt. Viel Glück!