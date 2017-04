Über Margarethenstich-Kredit wird an Baselbieter Urne entschieden

¶ Die Kinderrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist zur jüngsten UNO-Friedensbotschafterin aller Zeiten ernannt worden. «Wenn wir Mädchen Bildung geben, verändern wir ihre Gemeinschaft und die ganze Gesellschaft», sagte Yousafzai in New York. Von sda. Weiterlesen

Terror in Schweden

¶Geständnis in Stockholm: Der festgenommene Usbeke hat sich zum Terroranschlag in einer Einkaufsstrasse bekannt. Jetzt kommt der Mann in Untersuchungshaft.Von sda. Weiterlesen