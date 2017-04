Gewalt

11.4.2017, 17:20 Uhr

Alkoholisierter Mann in Neuenhof AG verprügelt

Unbekannte haben einen 34-jährigen Mann am Sonntag in Neuenhof AG verprügelt. Der stark alkoholisierte Schweizer erlitt eine Hirnerschütterung und musste ins Spital. Er kann sich nicht mehr an den Zwischenfall erinnern. Von sda

Anwohner hatten den Mann am Sonntag um 22.45 Uhr auf der Hardstrasse in Neuenhof gesehen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Bei der Bushaltestelle Landhaus lief der Unbekannte auf der Strasse herum und fluchte ohne ersichtlichen Grund lauthals.

Plötzlich erschienen gemäss Augenzeugen mehrere Männer und prügelten auf den Mann ein. Der Mann stürzte zu Boden, worauf einige aus der Gruppe noch mit den Schuhen nach ihm traten. Die Schläger verschwanden danach und liessen das Opfer regungslos liegen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Das Opfer kann sich nicht daran erinnern. Anwohner wollen gehört haben, wie das spätere Opfer Schimpftiraden ausstiess, die pauschal gegen Albaner gerichtet waren.