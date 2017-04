Junger Mann in Basel angegriffen und verletzt

¶ Der wegen des Anschlags von Stockholm festgenommene 39-jährige Usbeke hat sich zu einer «terroristischen Tat» bekannt. Das sagte sein Anwalt am Dienstag bei der Verhandlung über einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Mann. Von sda. Weiterlesen

Terror in Schweden

Linkempfehlung

¶ In einem Flüchtlingslager in Nordfrankreich, dem letzten in der Region seit der Schliessung des «Dschungels» von Calais, ist eine anfängliche Schlägerei unter Flüchtlingen völlig ausgeartet. Empfohlen von Tino Bruni. Bericht mit Video bei «Spiegel Online»