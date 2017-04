Ausstellung

Das zeichneten Flüchtlingskinder kurz nach ihrer Ankunft in der Schweiz

Autos mit Raketen und Gewehren, eine Soldatin mit kurdischem Abzeichen, eine Friedenstaube: Die Zeichnungen, die noch bis Ende Mai im Quartiertreffpunkt LoLa ausgestellt sind, erzählen die Geschichten von Kindern und jungen Asylsuchenden. Von Simone Janz

Auto mit afghanischer Flagge, Raketen und halbwegs ausradiertem Gewehr auf dem Dach. Die Zeichnung stammt von einem ca. 9-jährigen Jungen aus Afghanistan. (Bild: zVg)

Beim Zoll Otterbach an der Grenze zwischen Deutschland und Basel steht eines der fünf Empfangszentren der Schweiz, in denen die Geflohenen Asyl beantragen können. Dort, in einem betreuten Spielzimmer, hängen Dutzende Zeichnungen von Kindern und Jugendlichen. Wenn deren Urheber einem Kanton zugeteilt werden, verschwinden normalerweise auch die kleinen Kunstwerke mit ihnen, werden abgehängt und entsorgt, um an den Wänden Platz für die nächsten zu schaffen.

Peace in the world: Eine Friedenstaube, gezeichnet von einem Teenager aus Albanien. (Bild: zVg)

Der Basler Verein «PlayforRights» fand die Kinderzeichnungen zu wertvoll, um sie einfach so wegzuwerfen. «Gerade diese Zeichnungen spielen eine Rolle, das Erlebte der Flucht wie auch die vielen Eindrücke der neuen Umgebung zu verarbeiten», sagt Vorstandsmitglied Charlotte Bhattarai. Wie die Asylsuchenden ihre ersten Tage und Wochen in der Schweiz erleben, wisse die Öffentlichkeit meist nicht. «Wir sind überzeugt, dass die Zeichnungen als Anknüpfungspunkt dienen und zeigen, was in den Köpfen der asylsuchenden Kinder und Jugendlichen vorgeht.»

Haus mit Bäumen, gezeichnet von einer Teenagerin. Nicht immer zeigen die Bilder Traumatisches. (Bild: zVg)

Bhattarai sammelte die Zeichnungen deshalb im Rahmen ihrer freiwilligen Mitarbeit beim Oekumenischen Seelsorgedienst für Asylsuchende (OeSA), der die Kinderbetreuung im EVZ leitet. «Die Kinder und Jugendlichen haben komplett selbst entschieden, ob und was sie zeichnen wollen», sagt sie. Sie ist überzeugt, dass das Zeichnen und Basteln im EVZ den jungen Asylsuchenden mithelfen kann, ihre Traumata zu bewältigen. Als richtige Therapie möchte sie dieses Beschäftigungsprogramm aber nicht verstanden wissen. «Wir haben keinen psychologischen Hintergrund. Was wir den Kindern und Jugendlichen geben können, ist einen Moment abzutauchen in die Normalität, Momente der Freude, Aufmerksamkeit durch Zusammenspielen, Zeichnen, Basteln, Lachen und Reden.» Professionelle psychologische Hilfe erfolge, wenn nötig, erst später.

Schiff mit Kanone, gezeichnet von einem Jungen im Primarschulalter. (Bild: zVg)

Soldatin mit kurdischer Flagge als Abzeichen. Gezeichnet wurde das Bild von einer etwa 14-jährigen, kurdischen Syrerin. (Bild: zVg)

Im Quartierzentrum LoLa ist bis am 31. Mai eine Auswahl von 70 dieser Zeichnungen zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung «Mach Dir Dein eigenes Bild» von Porträtzeichnungen von Kindern, jugendlichen und erwachsenen Asylsuchenden des Basler Künstlers Marcel Forrer. Der ausgebildete Lehrer porträtiert seit 2015 immer wieder Asylsuchende aus der Region Basel und gibt im Rahmen der Ausstellung Tipps, wie Porträts am besten gelingen.

Häuser, Meer und Fischerboot, gezeichnet von einem Jungen im Primarschulalter. (Bild: zVg)

Victory-Zeichen mit Schweizer und kurdischer Flagge. Gezeichnet von einer ca. 14-jährigen kurdischen Syrerin. (Bild: zVg)

Ausstellung «Mach Dir Dein eigenes Bild», bis Ende Mai 2017 im Quartiertreffpunkt LoLa.



Workshops im Rahmen der Ausstellung:

Porträt-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:

Freitag, 5. Mai, und Freitag, 19. Mai, jeweils 9:30 bis 11:30 Uhr.

Kreativ-Workshop für Kinder ab 6 Jahren:

Freitag, 28. April, Freitag, 5. Mai und Mittwoch, 10. Mai, jeweils 14:30 bis 17 Uhr. Das Material wird zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme an den Workshops ist gratis. Bei Fragen zu den Workshops: ausstellunglola@gmail.com