10.4.2017, 14:25 Uhr

Polizei räumt besetztes Haus beim Brausebad

Die Basler Polizei beendet die Besetzung an der Türkheimerstrasse 75. Die Räumung ist laut Polizeisprecher Martin Schütz friedlich verlaufen. Von Renato Beck und Tino Bruni

Die Besetzer an der Türkheimerstrasse 75 mussten am Montagmittag ihre Sachen packen. (Bild: Renato Beck)

Von Polizeiautos umkreist wurde das besetzte Haus an der Türkheimerstrasse 75 beim Brausebad bereits am vergangenen Freitag. Der mutmassliche Eigentümer hatte den Besetzern am Donnerstag ein Ultimatum gestellt, die Liegenschaft per Freitag 17 Uhr zu verlassen. Diese hielten das Haus seit einer Woche besetzt.

Am Montagmittag standen nun gut drei Dutzend Polizisten in Vollmontur vor der Tür, um die Räumung durchzuführen. Sie platzten damit mitten in den Mittagstisch, den die Besetzer jeweils durchführten.

Die Räumung hat gemäss Polizeisprecher Martin Schütz um 13.20 Uhr begonnen und sei friedlich verlaufen. Die anwesenden Besetzer, 16 Personen, hätten unter Aufsicht ihre Sachen gepackt und sich dabei «kooperativ gezeigt», so Schütz. Man habe deren Personalien aufgenommen. Festgenommen wurde niemand.

Als Nächstes wird eine Baufirma sämtliche Türen und Fenster zumauern. Ein Sicherheitsdienst wird die Polizei ablösen und das Haus bis auf Weiteres überwachen. Ob den Besetzern strafrechtliche Konsequenzen drohen, ist noch offen.

Der Plan der Besetzer wäre es gewesen, eine Quartieroase einzurichten und ohne kommerzielle Absichten Aktivitäten anzubieten. Dies hatte in der Nachbarschaft durchaus Anklang gefunden. Nachbarn halfen etwa da aus, als die IWB dem Haus Wasserzufuhr und Strom gekappt hatten. Und auch der geplante Neubau war vielen ein Dorn im Auge.

