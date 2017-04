Brand

10.4.2017, 11:00 Uhr

Auto geht in Pratteln BL in Flammen auf

10.4.2017, 11:00 Uhr

Ein Auto ist am frühen Sonntagabend auf einem Parkplatz in Pratteln BL durch einen Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Von sda

Das Auto war kurz vor 18.30 Uhr an der Hauptstrasse aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 60'000 Franken. Zusätzlich kam es zu Schäden an der Hausfassade neben dem Parkplatz.