Verkehrsunfall

10.4.2017, 09:20 Uhr

Velofahrer bei Sturz in Pratteln BL schwer verletzt

Bei einem Sturz mit dem Velo in einem Baustellenbereich in Pratteln hat sich ein Mann am Sonntagabend schwer verletzt. Die Sanität brachte den 47-Jährigen ins Spital. Von sda

Der Velofahrer war gegen 17.15 Uhr bei der Baustelle in der Oberemattstrasse mit dem Vorderrad zwischen zwei Bodenplatten stecken geblieben, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte. In der Folge stürzte er.

Gemäss einem Polizeisprecher trug der Velofahrer einen Helm. Die Behörden klären nun ab, ob die Bodenplatten richtig verlegt wurden.