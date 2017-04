FC Basel, Einzelkritik

9.4.2017, 20:01 Uhr

Wiedergefundener Torinstinkt und eine Ohrfeige für den Jüngsten

9.4.2017, 20:01 Uhr

Beim 1:1 des FC Basel gegen die Young Boys findet Mohamed Elyounoussi zurück zu alter Scorerstärke, Adama Traoré leistet sich einen wirren Auftritt auf der linken Aussenbahn und Manuel Akanji hat nach seiner Vertragsverlängerung derart viele Fans, dass er bereits zur Pause sein Trikot verschenken muss. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Der Basler Mohamed Elyounoussi jubelt ueber seinen Ausgleich zum 1:1 im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem BSC Young Boys im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Sonntag, 9. April 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Tomas Vaclik | Torhüter

Erlebte einen Schreckensmoment, als ihn Roger Assalé nach gut einer Viertelstunde von den Beinen holte. Hatte später mit der Sonne im Gesicht nichts zu halten, als Yoric Ravet dem Tschechen den 21. Gegentreffer in der Liga zufügte.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger

Brachte den Ball nach einer halben Stunde ebenso nicht auf Mitspieler Mohamed Elyounoussi wie kurz nach der Pause aufs Tor. Besser machte es der 26-Jährige bei seiner Chance, die der nach Leipzig abwandernde YB-Torhüter Yvon Mvogo vereitelte, einer Chance, die er trotz unterdurchschnittlicher Offensivleistung hatte.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger

Muss an diesem Sonntag mit dem Wissen ins Bett, dass er Guillaume Hoarau mit einer ausgekugelten Hüfte ins Spital brachte. Foulte den Ligatopscorer im Mittelfeld freilich nicht mit dieser Absicht, und eine Revanche für die Szene beim Gegentor, als der Berner Assistgeber sich gegen den Tschechen durchsetzte, war die Regelwidrigkeit auch nicht.

Die Szene mit Suchy und Hoarau:



Manuel Akanji | linker Innenverteidiger

Hätte sein erstes Trikot zur Pause eigentlich gar nicht zu verschenken brauchen, schliesslich gibt es das Dress des FC Basel inzwischen mit satten 30 Prozent Reduktion im freien Handel zu kaufen. Tat es trotzdem, als Zentraler Mann der vor allem zu Beginn nicht sattelfesten Basler Abwehr. Sein Stellungsfehler vor dem 0:1, als er zu weit weg von Torschütze Ravet stand, gibt Abzüge für den Winterthurer, der am Freitag seinen Vertrag bis 2021 verlängert hatte.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger

Stand deswegen bereits nach der Pause nicht mehr auf dem Platz, weil er beinahe zu keinem Moment im Spiel gegen den Ball überzeugte. «Ich wollte ein Zeichen setzten», sagt Trainer Urs Fischer zu dieser Auswechslung, «aber man soll das nicht an Adama festmachen.» Tiefpunkt war das Defensivverhalten bei Kevin Mbabus Einwurf auf Roger Assalé, den der Ivorer ziehen liess, so die Flanke ins Zentrum und damit das 0:1 ermöglichte. Blas Riveros übernahm in der zweiten Hälfte Traorés Part auf der linken Abwehrseite.

Taulant Xhaka | defensives Mittelfeld

Bald einmal durften sich die offiziell 30’817 Zuschauer die Frage stellen, ob Xhaka bis zum Spielende auf dem Platz stehen würde. Nicht weil Fischer nach der Partie sagte, dass er wegen schlechten Leistungen gleich vier oder fünf Akteure hätte auswechseln können, sondern weil der albanische Nationalspieler mit grossem Aggressivpotential zu Werke ging. Die gelbe Karte für ein Foul an Leonardo Bertone hält seinen Spielweise im Protokoll fest.

Im Schatten vieler: Seydou Doumbia im Kopfballduell mit Steve von Bergen. (Bild: Keystone/PETER SCHNEIDER)

Luca Zuffi | defensives Mittelfeld

Steht nach der Vorbereitung des Ausgleichstreffers zusammen mit Renato Steffen auf Platz 1 der internen Bestenliste der Assistgeber. Bei 14 Toren hat Zuffi inzwischen den letzten Pass gespielt, beim Ausgleich gegen die Young Boys war es ein Eckball vor der Muttenzerkurve durch auf Mohamed Elyounoussis Kopf.

Davide Calla | rechter Flügel

Hatte seine beste Szene nach 20 Minuten mit einer Flanke, die das Ziel Seyou Doumbia nur knapp verfehlte. Danach machte der 32-Jährige bei seinem neunten Startelfeinsatz in der Liga vor allem mit Stockfehlern auf sich aufmerksam. Nicht der beste Auftritt Callas, der in der 77. Minute für Alexander Fransson ausgewechselt wurde.

Matias Delgado | offensives zentrales Mittelfeld

Erlebte seinen Tiefpunkt, als er über die eigenen Füsse stolperte und den Ball verlor. Nicht die einzige Situation, in der der Fantasista nicht auf Touren kam – ein Formtief begleitet den Captain in den letzten Wochen. Verliess in der 66. Minute das Feld für Andraz Sporar.

Mohamed Elyounoussi | linker Flügel

Hatte nach der Winterpause eine veritable Hochform seiner Karriere erlebt, mit drei Toren im ersten Spiel und vier Assists in den drei folgenden, bevor er etwas abtauchte. Gegen YB war er wieder der Offensivspieler der ersten Rückrundenspiele, zumindest, was das Toreschiessen betrifft: Erzielte mit wiedergefundenem Instinkt den Ausgleich auf Zuffis Eckball, nach einer Woche, in der «ich nicht viel trainiert habe, weil ich krank gewesen war». Siebter Treffer für den Norweger.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze

Tauchte nach der Torchance in der dritten Minute völlig ab. Verpasste kurz nach der Pause eine weitere Möglichkeit und wir massen uns an zu glauben, dass Doumbia die Partie nur deswegen zu Ende spielte, weil Fischers Wechselkontingent bereits in der 77. Minute ausgeschöpft war.

Blas Riveros | linker Aussenverteidiger

Brachte mit seiner Schnelligkeit Roger Assalé derart auf die Palme, dass dieser dem jüngsten Basler nach einem Laufduell eine Ohrfeige verpasste und vom Platz flog. Diesen hatte Riveros nach der Pause für den glücklos agierenden Adama Traoré betreten und machte seine Sache in der Offensive besser als sein Vorgänger. Hatte allerdings in der Defensive nicht weniger Mühe mit dem wirbligen Mbabu.

Das Laufduell und die Ohrfeige:



Andraz Sporar | Angriffsspitze

Ersetzte in der 66. Minute Matias Delgado und schrieb die nächste Strophe des Liedes vom fehlenden Torerfolg. Immerhin glückte ein Doppelpass mit Doumbia und vergab er keine Tormöglichkeit – weil er keine hatte.

Alexander Fransson | zentrales Mittelfeld

Ersetzte in der 77. Minute Davide Calla und war zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

_

Bewertungsdurchschnitt: 3,7

Nicht eingesetzt: Djordje Nikolic (ET), Geoffroy Serey Dié, Marc Janko, Daniel Hoegh