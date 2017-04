Super League

LiVE: Der Fussballgipfel

(16 Uhr, #rotblaulive und SRF 2)

9.4.2017, 12:00 Uhr

Der FC Basel bittet zum Spitzenduell in der Schweizer Meisterschaft, auch wenn der Gegner 17 Punkte hinter dem Titelhalter Platz 2 in der Tabelle belegt. Um 16 Uhr geht es im St.-Jakob-Park los gegen die Young Boys, hier sind Sie live mit dabei und wie immer unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Im ersten Duell auf Basler Boden gewinnt der FCB (mit Marc Janko, rechts) gegen die Young Boys 3:0, in Bern verlieren sie zum ersten und bisher einzigen Mal in der laufenden Meisterschaft. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Seydou Doumbia: Er ist mit seinen 13 Treffern der beste Torschütze des FC Basel, muss aber, wie es der Trainer ausdrückt, hinten anstehen. Vermutlich auch heute im Prestigeduell gegen seinen Ex-Club, die Young Boys. Dass Seydou Doumbia, von der AS Roma ausgeliehen, über die Saison hinaus eine Zukunft in Basel hat, erscheint unwahrscheinlicher denn je. » Zwischen Baum und Borke

Fischers Arbeitszeugnis an die Vereinsführung: Basel spielt heute gegen das einzige Team, das den Titelhalter in dieser Meisterschaft bezwungen hat. Trainer Urs Fischer spricht davon, wie er seine Spieler trotz 17 Punkten Vorsprung im Training bremsen muss – und warum das Arbeitsklima beim Schweizer Meister so gut ist. » Ein Spitzenspiel, das fast untergeht

Der neue Präsident: Nicht Mäzen, sondern Unternehmer: Bernhard Burgener will als Präsident den FC Basel nicht auf den Kopf stellen, aber redimensionieren und nach seinen Vorstellungen inspirieren. Und wenn der Club Gewinn abwirft, will er daran partizipieren. Die Mitglieder des FCB machen ihm mehrheitlich den Weg frei dafür. » Nachberichterstattung zur Mitgliederversammlung am Mittwoch

Der Lernende und seine Riesenkiste: Marco Streller hofft, dass seine Anrufe an Georg Heitz schnell weniger werden. Der neue Sportchef kann auf die beratende Unterstützung seines Vorgängers zählen, wenn er im Sommer die sportliche Leitung des FC Basel übernimmt. Für die Ausübung dieser Rolle will der 35-jährige Ex-Spieler schnell lernen – und sich einen mehrsprachigen Mitarbeiter zur Seite holen. » Der neue Sportdirektor bei seinem ersten Auftritt

LiVE-Blog der Mitgliederversammlung: Nach knapp zweieinhalb Stunden ausserordentlicher Versammlung haben 83,1 Prozent von 2389 stimmberechtigen Mitgliedern des FC Basel mit ihrem Ja den Weg freigemacht für eine neue Führungspitze. Bernhard Burgener kann somit die Aktienmehrheit an der FC Basel Holding AG übernehmen. » Der Mittwoch, nacherzählt





