Zug nach zweiter Niederlage in Nöten

¶ Marco Streller hofft, dass seine Anrufe an Georg Heitz schnell weniger werden. Der neue Sportchef kann auf die beratende Unterstützung seines Vorgängers zählen, wenn er im Sommer die sportliche Leitung des FC Basel übernimmt. Für die Ausübung dieser Rolle will der 35-jährige Ex-Spieler schnell lernen – und sich einen mehrsprachigen Mitarbeiter zur Seite holen.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

¶ Nach knapp zweieinhalb Stunden ausserordentlicher Versammlung haben 83,1 Prozent von 2389 stimmberechtigen Mitgliedern des FC Basel mit ihrem Ja den Weg freigemacht für eine neue Führungspitze. Bernhard Burgener kann somit die Aktienmehrheit an der FC Basel Holding AG übernehmen.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen

FC Basel

¶Was passiert am Freitag bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des FC Basel? Und was geschieht eigentlich, wenn die Mitglieder Nein sagen zum Führungswechsel von Bernhard Heusler zu Bernhard Burgener? Eine Übersicht zu den wichtigsten Fragen.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen