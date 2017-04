Playoff-Final

8.4.2017, 22:30 Uhr

Bern macht weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung

Der SC Bern macht einen weiteren Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung. Der Meister gewinnt Spiel 2 in Zug 4:2 und führt im Playoff-Final mit 2:0 Siegen. Von sda

Ryan Lasch und Andrew Ebbett sind mit dem SC Bern auf dem Weg zum Meistertitel (Bild: sda)

Im Vergleich zum ersten Spiel in Bern, welches das Heimteam dominiert und 5:0 gewonnen hatte, verlief das zweite Duell zwar wesentlich ausgeglichener, das bessere Ende behielt aber wiederum der SCB für sich. Simon Moser traf 27 Sekunden vor Schluss ins leere Tor, nachdem kurz zuvor Reto Suri den Ausgleich für den EVZ verpasst hatte.

Die Zuger, 1998 das bisher einzige Mal der Klubgeschichte Schweizer Meister, zeigte eine Reaktion auf die Schlappe am Donnerstag und ging im ersten Drittel durch Raphael Diaz in Überzahl in Führung. Die Antwort der Berner kam aber postwendend. Mit einem Doppelschlag durch Ryan Lasch und Ramon Untersander drehte der Favorit im zweiten Drittel innerhalb von knapp drei Minuten die Partie. Nachdem Dominic Lammer in Überzahl für den EVZ ausglich, gelang Lasch zu Beginn des Schlussdrittels das Game-Winning-Goal.

Zug - Bern 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

7015 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Vinnerborg, Borga/Kaderli. - Tore: 12. Diaz (Martschini/Ausschlüsse Bodenmann, Genoni) 1:0. 24. Lasch (Ruefenacht, Untersander/Ausschluss Sandro Zangger) 1:1. 27. Untersander (Ausschluss McIntyre) 1:2. 28. Lammer (Sandro Zangger, Immonen/Ausschluss Martin Plüss) 2:2. 43. Blum 2:3. 60. (59:33) Simon Moser (Arcobello) 2:4 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 10mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Martschini; Arcobello.

Zug: Tobias Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Dominik Schlumpf, Alatalo; Fohrler; Senteler, Immonen, Klingberg; Martschini, Järvinen, Suri; Lammer, McIntyre, Sandro Zangger; Peter, Nolan Diem, Fabian Schnyder.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Andersson, Beat Gerber; Kamerzin; Ruefenacht, Arcobello, Simon Moser; Luca Hischier, Martin Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Alain Berger, Gagnon, Marco Müller; Gian-Andrea Randegger.

Bemerkungen: Zug ohne Holden (krank) und Markkanen (überzähliger Ausländer), Bern ohne Noreau, Reichert (beide verletzt) und Garnett (überzähliger Ausländer). - Timeout Zug (59.).