Frankreich

8.4.2017, 19:20 Uhr

Leader Monaco setzt Erfolgsserie fort

Die AS Monaco bleibt unangefochtener Leader der Ligue 1. Die Monegassen siegen in der 32. Runde auswärts in Angers 1:0. Von sda

Radamel Falcao befindet sich mit der AS Monaco auf Höhenflug (Bild: sda)

Radamel Falcao erzielte den Treffer des Tages für Monaco, das seinen Vorsprung in der Tabelle auf Nice wieder auf vier Punkte ausbaute; bei einem Spiel weniger als das Team von Lucien Favre. Der erste Verfolger Paris Saint-Germain empfängt am Sonntag zuhause Guingamp.

Für den Kolumbianer war es der 17. Treffer in der Meisterschaft und der 25. in dieser Saison. Falcao feierte ein gelungenes Comeback, nachdem er zuvor vier Spiele wegen einer Hüftverletzung verpasst hatte.

Dank dem fünften Meisterschaftssieg in Folge baute Monaco seine Erfolgsserie weiter aus. Seit 13 Spielen ist das Team von Leonardo Jardim in der Ligue 1 ungeschlagen. Zudem stehen die Monegassen im Cup-Halbfinal und in den Viertelfinals der Champions League.

Angers - Monaco 0:1 (0:0). - 11'000 Zuschauer. - Tor: 61. Falcao 0:1.

Rangliste: 1. Monaco 31/74 (88:26). 2. Nice 32/70 (52:26). 3. Paris Saint-Germain 30/68 (60:21). 4. Lyon 31/54 (64:35). 5. Marseille 31/47 (44:38). 6. Bordeaux 31/46 (43:39). 7. Saint-Etienne 30/44 (34:24). 8. Guingamp 31/41 (38:39). 9. Nantes 31/41 (30:45). 10. Toulouse 31/40 (33:33). 11. Rennes 31/40 (29:34). 12. Angers 32/39 (32:41). 13. Lille 32/37 (31:39). 14. Metz 30/35 (29:56). 15. Montpellier 31/33 (43:55). 16. Caen 31/32 (31:52). 17. Dijon 31/29 (39:48). 18. Nancy 31/28 (21:41). 19. Lorient 31/28 (33:61). 20. Bastia 31/25 (24:45).