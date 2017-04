American Football

7.4.2017, 23:10 Uhr

Ben Roethlisberger macht weiter

7.4.2017, 23:10 Uhr

Ben Roethlisberger (35) entschliesst sich nach einer Denkpause, die NFL-Karriere bei den Pittsburgh Steelers fortzusetzen. Von sda

Quarterback Ben Roethlisberger nimmt seine 14. NFL-Saison mit Pittsburgh in Angriff (Bild: sda)

Der Quarterback mit Emmentaler Wurzeln nimmt damit im Herbst die 14. NFL-Saison mit seinem Stammklub in Angriff.

In der vergangenen Saison hatte es Roethlisberger trotz einer Knieverletzung unter anderem auf 29 Touchdown-Pässe in 14 NFL-Spielen gebracht. Die Steelers scheiterten dabei in den Playoff-Halbfinals am nachmaligen Super-Bowl-Champion New England Patriots (16:37).

Roethlisberger ist zweifacher Super-Bowl-Gewinner (2006 und 2009). Mit 301 Touchdown-Pässen ist er die Nummer 9 in der ewigen Quarterback-Rangliste der NFL.