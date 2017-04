FC Basel

Der neue Präsident: Nicht Mäzen, sondern Unternehmer

Bernhard Burgener will als Präsident den FC Basel nicht auf den Kopf stellen, aber redimensionieren und nach seinen Vorstellungen inspirieren. Und wenn der Club Gewinn abwirft, will er daran partizipieren. Die Mitglieder des FCB machen ihm mehrheitlich den Weg frei dafür. Ein Kommentar von Christoph Kieslich

Der Weg ist frei an die Spitze des FC Basel: Bernhard Burgener am Freitag nach der ausserordentlichen Mitgliederversammlung. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Christoph Kieslich

Erst mal sacken lassen. Das hat Marco Streller, der designierte neue Sportchef des FC Basel, am späten Freitagabend mehrfach wiederholt. Ein bisschen ergriffen wirkte er schon, der ehemalige Teamcaptain und Held der jüngeren Basler Fussballgeschichte. Und jetzt, da es losgehen kann, entfacht Streller noch immer jenen sprudelnden Enthusiasmus, den er auch als Spieler lebte. Er ist Feuer und Flamme für die neue Herausforderung – und damit die emotionale Ergänzung zum kühlen, überlegten Kopf, als der sich Bernhard Burgener präsentiert.

Dass der FC Basel in Bernhard Heusler nicht nur den erfolgreichsten Präsidenten seiner Clubgeschichte verliert, sondern auch einen brillanten, schlagfertigen Rhetoriker und straffen Versammlungsleiter, wurde noch einmal deutlich, als er vor über 2500 Menschen in der St. Jakobshalle durch die jüngere Erfolgsstory galoppierte. Und stolz ist Heusler darauf, dass er – nach einer Werbeoffensive um Vereinsmitglieder – vor einer Rekordzahl an Versammlungsteilnehmern über die Zukunft ihres Clubs abstimmen lassen konnte. Das war Heuslers Versprechen, das hat er eingelöst.

Es wird sich erst noch weisen müssen, ob Burgener ein Glücksfall wird, wie es Heusler für den FCB war.

Ob Bernhard Burgener, die «Basler Lösung», ein ähnlicher Glücksfall wird, wie es Heusler für den FC Basel war, wird sich weisen müssen. Detailliert stellte Burgener sich den Mitgliedern vor, strich seine Verbundenheit mit Basel, mit dem FCB und Protagonisten von einst wie Karli Odermatt heraus. Burgeners unternehmerisches Wirken ist eindrücklich, der latente Rechtsstreit in seinem komplizierten Firmengeflecht tat an diesem Abend nichts zur Sache. Und seine Vorstellungen, wie er den FC Basel ab dem 9. Juni und der offiziellen Stabübergabe an der ordentlichen Generalversammlung (dannzumal im St.-Jakobs-Park) zu führen gedenkt, geben zumindest einen ungefähren Einblick.

Das Basler Element

Über allem steht, und das war nach dem wenigen, was in den vergangenen Wochen nach aussen drang keine Überraschung mehr, das Basler Element. Und das heisst: mehr Junioren aus der eigenen Talentschmiede in der ersten Mannschaft. Damit einhergehend wird der Spielerkader zumindest ein bisschen abgespeckt. In der Budgetplanung Burgeners für 2017 werden die Personalkosten von 45 auf 38 Millionen Franken reduziert, wird – nebst den so gut wie garantierten Champions-League-Millionen – mit Transfererlösen von 22 Millionen gerechnet und Transferausgaben von 5,5 Millionen. Macht unter dem Strich 89 Millionen Einnahmen, 79 Millionen Ausgaben und damit ein Ergebnis von 10 Millionen. Bernhard Burgeners Konzept als PDF

Das ist auf hohem Niveau eine Redimensionierung, in gewissem Masse eine Abkehr von der Vorwärtsstrategie der bisherigen Clubführung, und davon versprechen sich die Neuen auch, dass der sportliche Wettkampf in der Schweiz wieder enger wird und damit spannender und von mehr Emotionen bekleidet. Das klingt ein bisschen absurd, und die Frage ist, ob der wirtschaftliche längst abgehängte Rest in der Super League das überhaupt zu nutzen weiss.

Der Paradigmenwechsel

Was Burgener ebenfalls nicht nur einmal an diesem einschneidenden Abend betonte: «Ich bin kein Mäzen, ich bin Unternehmer.» Er bezahlt Bernhard Heusler und Georg Heitz, die 44 respektiv 25 Prozent der Holding-Anteile halten, sowie den Verwaltungsräten Adrian Knup (10 Prozent), Stephan Wertmüller und René Kamm (je 5) einen stolzen Preis, um Mehrheitsaktionär zu werden. Es ist von um die zehn Millionen Franken die Rede, ein Verkauf, den die Beteiligten als Privatangelegenheit betrachten und deshalb nicht kommentieren.

Burgener leistet auch weiterhin eine Defizitgarantie, wirft die Holding Gewinn ab, will er jedoch profitieren.

Und eine unverhohlene Ansage machte Burgener den Mitgliedern auch: Wirft die FC Basel Holding AG Gewinn ab, dann will er künftig – von maximal der Hälfte dieses Gewinns – eine Dividende ausschütten. 25 Prozent davon gingen an den Stammverein und 75 Prozent an Burgener und die Kleinaktionäre der Holding. Eine Dividendenausschüttung gab es bisher nicht, sie ist Burgeners gutes Recht, sie bedeutet aber auch einen Paradigmenwechsel.

Die Garantie

Das wichtigste für die Mitglieder des FCB ist jedoch, dass Burgener den Aktionärsbindungsvertrag erneuert. Und somit weiterhin mit der Holding jene Defizitgarantie für die FC Basel 1893 AG leistet, für die dieses Konstrukt einst geschaffen wurde. Als der FC Basel kein Vermögen von 60 Millionen besass, 22 in der Holding, 38 samt Rückstellungen im Profibetrieb. Und ausserdem stille Reserven über in der Bilanz abgeschriebene Transferwerte von Spielern in ähnlicher Dimension. Burgener, was Zahlen anbelangt offensichtlich ein mit allen Wassern gewaschener Kaufmann, kann da in seinem Businessplan bis 2020 zunächst einmal aus dem Vollen schöpfen.

Dass die Mitglieder eines schönen Tages erneut darüber mitbestimmen können, wenn es um einen Weiterverkauf von Burgeners Aktienmehrheit an der Holding geht, diese Zusage wollte Burgener der Versammlung nicht bedingungslos geben: Darüber sei gesprochen worden, sagte er, und: «Das kann ich mir durchaus vorstellen.»

Die fehlenden Puzzleteile

Der Rest ist blumig und noch ein bisschen schwammig, muss es wohl auch sein in einer Phase, in der Burgener & Co. erst richtig loslegen können. Abzusehen ist, dass Burgener mit seinen zahllosen Mandaten für das tägliche Geschäft beim FCB eine Figur als CEO einsetzt. Das hat ihm das Gremium, das sein Konzept geprüft und für gut befunden hat, auch so ans Herz gelegt. Die Gruppe, für die Professor Daniel Schreier der Versammlung berichtete, betrachtet das sogar als «entscheidendes Puzzleteil» im Organigramm. Darin finden sich neben Burgener und Streller im Moment neu Massimo Ceccaroni als Nachwuchsleiter, Alex Frei, der U15-Trainer bleibt, steht für «Strategie» und Martin Blaser für das Marketing. Ansonsten gibt es noch viele leere Stellen im Führungsmuster. Die neue Clubführung, wie sie sich bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des FC Basel in der St. Jakobshalle nach der Abstimmung präsentierte (von links): Massimo Ceccaroni, Bernhard Burgener, Marco Streller und Alex Frei. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Nebst Schlagwörtern wie «Identifikation mit Rotblau» und Parolen wie «wir wollen Helden schaffen und Basler Idole» oder «Fans sind mir wichtiger als Spieler» (Burgener) finden sich im Konzept der neuen Crew auch wilde Ideen. Mit «drei, vier internationalen Top-Clubs« gedenkt der FC Basel künftig zusammenarbeiten zu wollen. Und Bayern München ist Burgener ein leuchtendes Beispiel in der Hinsicht, dass ein Club von Leuten geführt werden müsse, die aus der Branche kommen. Er sagt aber auch: «Nicht jeder Fussballer ist ein guter Manager.»

Der Vertrauensvorschuss

Das alles muss man wahrscheinlich tatsächlich erst einmal sacken lassen. Aber ab jetzt geht es, wie Marco Streller sagt, «mit Vollgas los». Und Burgener will derjenige sein, der sich einerseits auf das Kaufmännische konzentriert («nicht mehr ausgeben als man einnimmt») und seine Mitarbeiter inspiriert. Auch wenn etliche Fragen offen bleiben, etwa jene nach dem Trainer: Von den Mitgliedern des FC Basel hat die neue Führungscrew mit 83 Prozent Zustimmung einen ersten, grossen Vertrauensvorschuss erhalten.

