Heute stellt Bernhard Burgener an der ausserordentlichen Generalversammlung sein Konzept zur Zukunft vor des FC Basel vor. Wir informieren Sie mit diesem LiVE-Blog direkt aus der St. Jakobshalle, wenn es um 18.30 Uhr losgeht.

07.04.2017 um 14:52

Am Sonntag (16 Uhr) spielt der FC Basel gegen die Young Boys, das einzige Team, das den Titelhalter in dieser Meisterschaft bezwungen hat. Trainer Urs Fischer spricht davon, wie er seine Spieler trotz 17 Punkten Vorsprung im Training bremsen muss – und warum das Arbeitsklima beim Schweizer Meister so gut ist.