Hamilton und Vettel ohne Rundenzeit

Syrien

¶ Die Schweiz fordert eine Untersuchung der Hintergründe des Giftgasangriffs vom Dienstag in Syrien. Bern appelliere an alle Konfliktparteien in Syrien, den Einsatz von Chemiewaffen zu unterlassen, hiess es in einer Erklärung des Aussendepartements vom Mittwochabend. Von sda. Weiterlesen