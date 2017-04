Curling

6.4.2017, 01:10 Uhr

Chancen der Schweizer Curler nochmals verbessert

6.4.2017, 01:10 Uhr

Mit einem 6:4 gegen Italien reihen die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz an der Weltmeisterschaft in Edmonton sieben Siege aneinander. Von sda

Der rund 1700 Jahre alte Blei-Sarkophag einer reichen Römerin ist in der Nähe des Baselbieter Römermuseums Augusta Raurica gefunden worden. (Bild: sda)

Damit haben die Genfer Curler ihre Aussichten, die WM-Playoffs zu erreichen und der Schweiz den Olympia-Startplatz sicherzustellen, nochmals stark verbessert.

Das eigentliche Schlüsselspiel folgt ebenfalls noch in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit. Die Genfer spielen ab 3 Uhr gegen die vom zweimaligen Weltmeister Niklas Edin angeführten Schweden. Hinter Kanada, das mit neun Siegen in neun Spielen schon als Playoff-Teilnehmer feststeht, sind die Schweiz und Schweden mit je nur einer Niederlage gleichauf im 2. Rang.

Die Schweizer mussten gegen Italien wie schon in den vorangegangenen hart umkämpften Partien gegen Schottland und die Niederlande über die volle Distanz von zehn Ends gehen. Zum dritten Mal brachten sie den Sieg mit Können und guten Nerven nach Hause, nicht zuletzt dank dem bislang in der ganzen Woche stark aufspielenden Benoît Schwarz auf der vierten Position. Der hochbegabte Genfer könnte für sein Team auch ein Trumpf sein, wenn es am Wochenende um die Medaillen geht.

Der überraschend starke Auftritt der vom Luzerner Jean-Pierre Rütsche gecoachten Italiener mag auf den ersten Blick überraschen. Sie haben sich jedoch in den letzten Jahren leise und immer näher an die Besten herangetastet. Der baumlange Amos Mosaner auf der vierten Position zählt zu den talentiertesten Curlern. Der Genfer Joël Retornaz - er spielte einst zusammen mit dem heutigen Genfer Teamcoach Claudio Pescia für St. Galler Bär in der Swiss League - bringt als Skip auf der dritten Position viel Erfahrung in die relativ junge Crew.