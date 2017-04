Italien

5.4.2017, 23:00 Uhr

Higuain schiesst Ex-Klub Napoli ab

5.4.2017, 23:00 Uhr

Juventus Turin erreicht zum 17. Mal den italienischen Cupfinal. Dem Serienmeister reicht auswärts gegen Napoli eine 2:3-Niederlage, nachdem er das Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden hatte. Von sda

Zwei Tore gegen seinen Ex-Klub: Juventus-Stürmer Gonzalo Higuain (li.) (Bild: sda)

Der frühere Napoli-Goalgetter Gonzalo Higuain schoss Juventus zweimal in Führung. Auf das 2:1 der Gäste in der 58. Minute reagierte Napoli durch Tore von Dries Mertens (61.) und Lorenzo Insigne (67.).

Im Final am 2. Juni in Rom streben die Turiner gegen Lazio Rom den zwölften Cupsieg an, den dritten in Folge.

Napoli - Juventus Turin 3:2 (0:1); Hinspiel: 1:3. - Tore: 32. Higuain 0:1. 53. Hamsik 1:1. 58. Higuain 1:2. 61. Mertens 2:2. 67. Insigne 3:2. - Bemerkungen: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).