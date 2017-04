FC Basel, Einzelkritik

5.4.2017, 23:07 Uhr

Unverständnis beim Gefoulten und Bier für den Schiedsrichter

Beim Halbfinal gegen den FC Winterthur erzielt Basels Innenverteidiger Manuel Akanji an alter Wirkungsstätte seinen vierten Treffer des Jahres. Und der gefoulte Marc Janko hadert mit den gegnerischen Fans. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Marc Janko (links) bestätigt dem Schiedsrichter, dass er gefoult worden sei. Die Szene bringt dem Österreicher Pfiffe ein, verständlich, auch wenn die Entscheidung des Unparteiischen vertretbar ist. (Bild: Steffen Schmidt/freshfocus)

Tomas Vaclik | Torhüter

Fiel über Landsmann Marek Suchy auf den Rücken, erlebte den grösseren Schreckensmoment aber später bei einem Lapsus der gröberen Sorte: «Ich habe die falsche Entscheidung getroffen», sagt Vaclik, der den Ball zum Gegner anstatt zu Geoffroy Serey Dié spielte, woraus der Winterthurer Ehrentreffer entstand. Es war die schlechteste Szene des Tschechen, der sich zuvor insbesondere mit einer Parade gegen Luca Radize auszeichnete.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger

Sah zweimal gegen Gianluca Frontino schlecht aus und spielte nach einer halben Stunde eine misslungene Hereingabe. War ansonsten aber ein Aktivposten in Basels Spiel, das auf der Schützenwiese nur selten gefiel.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger

War zentrales Element einer Abwehr, die dem Gegner mehr Lücken als üblich zugestand. Verhinderte die Winterthurer Führung, indem er Frontinos Abschluss an den Pfosten lenkte. Steigerte sich, wie die ganze Abwehr, in Durchgang zwei.

Manuel Akanji | linker Innenverteidiger

Liess nach seinem Tor den Kopf hängen. Nicht, weil ihn sein vierter Treffer in diesem Jahr nicht freuen würde, sondern weil er seine Freude an alter Wirkungsstätte nicht zeigen wollte. Bügelte einen Fehler gegen Silvio höchstselbst wieder aus und war nach der Partie gefragter Mann bei seinen ehemaligen Anhängern.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger

Ging in einer Szene aufs Ganze und hatte Glück, dass sein Tackling sass. Wenn nicht, wäre der Gegenspieler auf der rechten Angriffsseite durch gewesen und Traoré die noch glücklosere Figur als jene, die er ohnehin schon war.

Geoffroy Serey Dié | defensives Mittelfeld

Spielte wie der Ball, den er bei der Aktion der Muttenzerkurve zu Beginn der Partie zurück zu den Fans spedierte: Die Luft war draussen beim Ivorer, der im Mittelfeld immer wieder Bälle verlor und froh sein durfte, dass Vaclik einen seiner grössten Fehler mit einer Parade gegen Frontino ausbügelte.

Geoffroy Serey Dié mit einer Aktion auf der Schützenwiese – auf Touren kommt der Ivorer in diesem Cuphalbfinal nicht. (Bild: Keystone/WALTER BIERI)

Luca Zuffi | defensives Mittelfeld

Überliess die Charakterprobe, wie man bei einem Tor gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber reagiert, Manuel Akanji, der den Abstauber nach Zuffis Schuss verwertete. Es ist der 13. Assist für Zuffi, der nach dem Spiel die Trikotwünsche seiner ehemaligen Anhänger nicht annähernd erfüllen konnte.

Davide Calla | rechter Flügel

Verpasste nach knapp 20 Minuten Renato Steffens Hereingabe. Hatte auch sonst kaum nennenswerte Aktionen gegen den Verein, bei dem er einen Teil seiner Jugend verbracht hatte.

Matias Delgado | offensives zentrales Mittelfeld

Verwandelte zehn Minuten nach der Pause den Elfmeter und steht damit bei 21 Erfolgen aus 21 Versuchen im Dress des FC Basel. Abgesehen davon und dem einen oder anderen vertikalen Ball kam weniger vom Captain. Verliess in der 81. Minute das Feld für Alexander Fransson.

Diese Technik beim Elfmeter, einfach schön anzuschauen: Matias Delgado erzielt das 0:1. (Bild: Keystone/WALTER BIERI)

Renato Steffen | linker Flügel

Fasste sich ungläubig an den Kopf, nachdem er von Karim Gazzetta getunnelt worden war. Die Szene steht stellvertretend für Steffens Leistung, in der abgesehen vom Ball in die Tiefe auf Marc Janko vor dem Elfmeter weniger zusammenkam als auch schon.

Marc Janko | Angriffsspitze

Verstand nach dem Spiel nicht, warum er in den Fokus der Winterthurer Fans geraten und bei jeder Ballberührung ausgepfiffen worden war. Der neutrale Betrachter verstand das sehr wohl, Janko war als Gefoulter vor dem Elfmeter massgeblich an der Basler Führung beteiligt, an der Szene, die schliesslich dazu führte, dass der Schiedsrichter mit Becher und Bier beworfen den Gang in die Kabine antrat. Janko verliess bereits nach einer Stunde den Platz für Andraz Sporar und wurde auch lange nach dem Spiel beim Auslaufen noch ausgepfiffen, für einen Elfmeterentscheid, für den dem Schiedsrichter kein Vorwurf gemacht werden kann.

Andraz Sporar | Angriffsspitze

Kam in der 61. Minute für Janko auf das Feld und hatte lange ebenso viele nennenswerte Aktionen wie Tore für den FC Basel erzielt: keine. Das änderte sich in der Nachspielzeit, als Sporar für Alexander Franssons 3:1 auflegte.

Alexander Fransson | offensives zentrales Mittelfeld

Ersetzte in der 81. Minute Torschütze Delgado. Für eine Bewertung war der Schwede zu kurz im Einsatz, für ein Tor reichte es allemal. Zweiter Treffer für den FCB, mehr als ein Jahr nach seinem ersten beim 5:1-Heimspielerfolg gegen den FC Vaduz.

Bewertungsdurchschnitt: 4,0

Nicht eingesetzt: Nikolic (ET), Kutesa, Hoegh, Doumbia