Schweizer Cup

5.4.2017, 16:00 Uhr

LiVE: Der langersehnte Halbfinal gegen den «kurligen Verein» (18.45 Uhr, #rotblaulive)

Heute Abend geht es für den FC Basel um den Einzug in den Cupfinal. Gegner auf der Schützenwiese ist der FC Winterthur, Ex-Verein der beiden Basler Luca Zuffi und Manuel Akanji. Die Partie gegen den Letzten der Challenge League startet um 18.45 Uhr. Hier sind Sie live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Die Tribünen der Schützenwiese werden zum Bersten voll sein, wenn der Schweizer Meister auf den Tabellenletzten der Challenge League trifft. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Der zweitletzte Schritt zum grossen Ziel: Am Mittwoch spielt der FC Basel auf der Schützenwiese (18.45 Uhr, SRF 2) um den Einzug in den Cupfinal. Gegen den FC Winterthur muss Trainer Urs Fischer auf vier Akteure verzichten. Auf dem Weg zum Double sollen die Ausfälle kein Hindernis sein. » Die Lage beim FC Basel vor dem Cup-Halbfinal

Der Cup, der FCB und der Nachholbedarf: Im randvollen Stadion Schützenwiese von Winterthur will der FC Basel zum 21. Mal in den Final einziehen, um den Schweizer Cup zum zwölften Mal nach Hause bringen zu können. Das würde die Bilanz im K.o.-Wettbewerb aufhübschen. » Die Cup-Historie des FC Basel

Verliebt in einen kurligen Verein: Slampoet Etrit Hasler ist neben dem Espenmoos aufgewachsen. Sein Herz aber schlägt für den FC Winterthur. Hier erzählt er, wie er auf den nächsten Cupgegner des FC Basel kam. » Etrit Haslers Liebeserklärung an den FC Winterthur

Den FC Basel zum Dessert: Der FC Winterthur etablierte sich als Alternativklub in der Challenge League. Im zweiten Jahr nach dem Rücktritt von Präsident Hannes W. Keller werden die Zürcher auf die Probe gestellt. » Die Philosophie des Basler Gegners

«Ich weiss jetzt, dass mein Körper nicht unzerstörbar ist»: Vor knapp einem Jahr reisst bei Manuel Akanji das Kreuzband, weil er von einem Ball im Gesicht getroffen nicht richtig in den Zweikampf geht. Am Mittwoch kehrt er auf die Schützenwiese zu seinem Ex-Verein Winterthur zurück. In der Zeit dazwischen hat der 21-Jährige seinen Körper kennengelernt, viel American Football und NBA-Basketball konsumiert. Und er ist zum Experten für eSports geworden – was ihn für den Posten eines Botschafters qualifiziert. » Interview mit dem Rückkehrer





