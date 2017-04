Niederreiter glänzt erneut als Doppeltorschütze

¶ Nach knapp sieben Jahren im Leitungsamt verlässt Philippe Bischof die Abteilung Kultur von Basel-Stadt. Er wird neuer Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia. In der Kulturszene wird sein Abgang mit Bedauern zur Kenntnis genommen.Von Dominique Spirgi und Renato Beck. Weiterlesen

¶ Die Hochschule für Wirtschaft der FHNW verlässt das Peter-Merian-Haus beim Bahnhof SBB und lässt sich auf dem Dreispitz-Areal nieder. Mit dieser Massnahme will die Basler Regierung Platz für «wertschöpfungsintensive» Firmen schaffen.Von Yen Duong. Weiterlesen

Tagesbetreuung

¶Die grösste Betreiberin von Kindertagesstätten in der Schweiz steckt tief in der Krise. Seit 2013 schreibt die Basler Organisation familea trotz staatlicher Subventionen Verluste in Millionenhöhe. Die Probleme beim ehemaligen Basler Frauenverein lösen sollen ausgerechnet: Männer.Von Renato Beck. Weiterlesen