Drogen

3.4.2017, 11:35 Uhr

Grenzwächter schnappen mutmasslichen Drogenkurier in TGV

Im Bahnhof von Vallorbe VD hatte die Reise eines Drogenkuriers ein Ende: Grenzwächter haben bei einer Kontrolle eine Kokainkapsel im Schuh des 35-Jährigen gefunden. Später stellte sich heraus, dass er 39 weitere Kapseln geschluckt hatte. Von sda

Der Mann hatte 39 Kapseln mit Kokain geschluckt. Bei einer Grenzwachtkontrolle im TGV flog er auf. (Bild: sda)

Der in Vallorbe wohnhafte Portugiese wurde vor einigen Wochen bei einer Kontrolle der Reisenden in einem TGV-Zug durchsucht, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Montag mitteilte. Eine Untersuchung im Spital förderte dann die 39 Kapseln zu Tage. Das entspricht rund 400 Gramm der Droge.