Autobahnen

3.4.2017, 11:15 Uhr

Letztes Teilstück der A16 im Berner Jura feierlich eröffnet

Mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes hat Bundespräsidentin Doris Leuthard am Montag im Berner Jura das letzte Teilstück der A16 eröffnet. Die 85 Kilometer lange Transjurane ist nun von Biel bis zur Landesgrenze in Delle-Boncourt JU durchgängig befahrbar. Von sda

Die Transjurane - hier bei Courrendlin JU - verbindet Biel mit der schweizerisch-französischen Landesgrenze (Archivbild) (Bild: sda)

Dank dieser Autobahn sei man vom Jura her «im Nu in Biel und am Bielersee», erklärte Leuthard laut Medienmitteilung. Am anderen Ende der Transjurane befinde man sich nur noch 15 Kilometer entfernt vom französischen Bahnhof Belfort-Montbéliard, «von wo aus man mit dem TGV schnell nach Paris gelangt.»

Das letzte Teilstück der A16 zwischen Court BE und Loveresse BE, entlastet die Ortschaften im unteren Vallée de Tavannes vom Durchgangsverkehr. Fünf Kilometer dieses 9,4 Kilometer langen Abschnittes, der am Montag dem Verkehr übergeben wurde, sind vierspurig, der Rest ist zweispurig.

Der letzte Abschnitt kostete rund 660 Millionen Franken, wovon 87 Prozent der Bund und 13 Prozent der Kanton Bern bezahlte. Insgesamt kostete die Transjurane mehr als 6,5 Milliarden Franken. Der erste Spatenstich erfolgte vor rund 30 Jahren in Saint-Ursanne JU. In Betrieb ging die A16 schrittweise ab 1998.

Damit der Wunsch nach einer Autobahn in Erfüllung gehen konnte, habe es einen «starken politischen Willen der Kantone Bern und Jura und nicht zuletzt die grosse finanzielle Unterstützung des Bundes» gebraucht, sagte die bernische Verkehrsdirektorin Barbara Egger (SP).