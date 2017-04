Alle 200'000 Paléo-Tickets innert zwei Stunden verkauft

E-Voting

¶E-Voting ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. Nach zahlreichen erfolgreichen Tests in verschiedenen Kantonen geht der Bundesrat einen Schritt weiter und will das Abstimmen und Wählen per Mausklick flächendeckend ermöglichen. Dazu stösst er Gesetzesänderungen an.Von sda. Weiterlesen