Überraschungskonzert der Toten Hosen in Wiener WG

¶ Verschiedene Medien berichten von einer Explosion, die sich in der U-Bahn der russischen Metropole St. Petersburg ereignet hat. Dabei sind laut Rettungskräften mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, Dutzende sind verletzt. Das Schweizer Fernsehen SRF hält Sie auf dem Laufenden.

Serbiens neuer Präsident

¶In Serbien hat der Präsident eigentlich nicht viel zu sagen. Doch mit Aleksandar Vucic dürfte sich das ändern. Die Serben werden noch staunen, was in diesem Amt alles möglich wird.