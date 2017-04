CH-Kinocharts Wochenende

3.4.2017, 16:55 Uhr

«Boss Baby» schlägt «Beauty and the Beast» und «Göttliche Ordnung»

«The Boss Baby» hat das Wochenend-Rennen in den Deutschschweizer Kinos als Sieger beendet. Die 3D-Animation liess «Beauty and the Beast» knapp, «Die göttliche Ordnung» deutlich hinter sich. Von sda

«The Boss Baby» sagt, wo's lang geht. In der Deutschschweiz verwies der Animationsfilm am Wochenende «Beauty and the Beast» und «Die göttliche Ordnung» auf die Ränge. (Handout) (Bild: sda)

«The Boss Baby», der Neueinsteiger der Dreamwork Animation-Studios, erzählt die Geschichte eines Kindes mit Schlips und Aktenköfferchen, das die Liebe in der Welt retten will. 22'718 Kinogänger in der Deutschschweiz wollte die computeranimierte Komödie am Wochenende sehen, 600 mehr als das Musical «Beatuy and the Beast». In der Westschweiz war es umgekehrt: Hier lockte die Schöne Emma Watson 18'312 Menschen in die Kinos, das liebenswerte Baby deren 16'215.

Massiv an Terrain verlor Petra Volpes Komödie «Die göttliche Ordnung», für die 17'436 Karten verkauft wurden. Das waren im Vergleich zum Startwochenende vor drei Wochen 13'000 weniger. Am 7. Juni kommt der Schweizer Film um die Einführung des Frauenstimmrechts auch in die Westschweizer Kinos.