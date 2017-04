Zerreissprobe in Venezuela: Warnung vor Blutbad

¶ In Baselland wird bald die Stimmbevölkerung darüber entscheiden, ob Kantonsbeiträge für Privatschulen gekürzt werden. Für Rudolf Steiner Schulen hätte das drastische Konsequenzen.Von Jeremias Schulthess. Weiterlesen

Schüler-Demo

¶Jugendliche beider Basel schlossen sich am Mittwoch dem landesweiten Protest an: In der Innenstadt machten sie ihrem Ärger über den Bildungsabbau Luft. Dabei richtete sich die Kritik aber vor allem gegen die Baselbieter Sparpolitik.Von Michel Schultheiss. Weiterlesen