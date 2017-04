Gastronomie

5.4.2017, 17:00 Uhr

Humms «Eleven Madison Park» zum besten Restaurant der Welt gekürt

Weitere grosse Ehre für den preisgekrönten Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm: Sein New Yorker Gourmet-Tempel «Eleven Madison Park» ist am Mittwoch vom renommierten britischen Magazin «Restaurant» zum besten Restaurant der Welt 2017 gekürt worden. Von sda

Das «Eleven Madison Park» biete eine «perfekte Partnerschaft von aussergewöhnlicher Gastfreundschaft und exquisitem Essen», wurde bei der Preisauszeichnung im australischen Melbourne bekannt gegeben. Das Erlebnis für den Kunden sei von Anfang bis Ende seines Aufenthalts harmonisch.

Humm, der seit 2006 im «Eleven Madison Park» als Küchenchef arbeitet und zusammen mit Will Guidara Co-Besitzer ist, zeigte sich «überglücklich» und «stolz». Als er vor 25 Jahren mit dem Kochen angefangen habe, habe er «selbst in meinen wildesten Träumen» nicht gedacht, diesen Preis zu gewinnen. 2016 erreichte das Lokal, das auch drei Michelin-Sterne trägt, Rang drei.

1040 Internationale Experten der Branche - Köche, Restaurantkritiker und Gastronomen - stellen die Liste seit 2002 jährlich zusammen. Restaurants können sich nicht um die Aufnahme in die Liste bewerben.

Vorjahressieger auf Rang zwei

Auf Platz zwei der Top 50 kam der Vorjahressieger, die «Osteria Francescana» im italienischen Modena. Dritter wurde das spanische «El Celler de Can Roca» in Girona. Zu den zehn Besten gehörten ausserdem Restaurants in Frankreich, Peru, Spanien, Thailand und Österreich.

In der Kategorie Beste Köchin gewann Ana Ros vom «Hisa Franko» aus Slowenien. Bester Pâtissier wurde der Franzose Dominique Ansel, der in New York mit seinem Cronut, einer Donut-Croissant-Kreuzung, für Furore sorgt.

Ein Schweizer Lokal ist zwar nicht auf der Spitzenliste der besten 50 zu finden, dafür aber in den erweiterten Top 100: Auf Rang 72 wird das Restaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau GR unter Küchenchef Andreas Caminada geführt.

Pop-up-Restaurant auf den Hamptons

Im Juni schliesst das «Eleven Madison Park» für Renovationsarbeiten. Für die Wiedereröffnung im September will das Lokal mit neuer Küche und einem neu möblierten Speiseraum aufwarten. Über die Sommermonate werden Humm und Guidara in den nahen Hamptons in einem Pop-up-Restaurant die Kochlöffel schwingen.

Der 1976 im aargauischen Strengelbach geborene Humm war bereits vor zwei Jahren mit dem von seinen Berufskollegen vergebenen Einzelpreis «Chefs' Choice» für seine Kochkünste im «Eleven Madison Park» ausgezeichnet worden. Von der «James Beard Foundation» wurde er 2012 als bester Küchenchef der USA geehrt.