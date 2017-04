Schärfere Massnahmen gegen Internet-Hasskommentare

FC Basel

¶Im randvollen Stadion Schützenwiese von Winterthur will der FC Basel am Mittwoch (18.45 Uhr, SRF live) zum 21. Mal in den Final einziehen, um den Schweizer Cup zum zwölften Mal nach Hause bringen zu können. Das würde die Bilanz im K.o.-Wettbewerb aufhübschen.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen