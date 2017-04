Verkehrsunfall

9.4.2017, 11:45 Uhr

48-jähriger Motorradfahrer bei Sturz in Erlinsbach AG verletzt

Ein 48-jähriger Mann ist am Samstag in Erlinsbach AG mit seinem Motorrad gestürzt. Der Lenker zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. Von sda

Der Motorradfahrer war kurz vor 17 Uhr auf der Saalhofstrasse von Kienberg SO Richtung Erlinsbach unterwegs. Dabei verlor er in einer leichten Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.