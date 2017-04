Flurbrände

9.4.2017, 11:00 Uhr

Solothurner Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

In einem Wald bei Oberdorf SO ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es an verschiedenen Orten zu kleineren Flurbränden. Wegen der anhaltenden Trockenheit mahnt die Polizei zu erhöhter Vorsicht im Umgang mit Feuer im Freien. Von sda

Eine Frau hatte gegen 3.50 Uhr ein Feuer im Gebiet des Nesselbodens gesichtet und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr konnte den Flurbrand unterhalb der Mittelstation rasch löschen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

In den vergangenen Tagen standen im Kanton Solothurn mehrere Feuerwehren wegen Flurbränden im Einsatz. In Oberbuchsiten brannte bei der Wilweid eine Grasfläche, und am Freitag bemerkte eine Spaziergängerin im Wald bei Dornach einen brennenden Baum. Einen Tag zuvor mussten die Feuerwehren Zullwil und Ibach ebenfalls wegen eines brennenden Baumstammes ausrücken.

All diese Brände dürften laut Polizei durch den unvorsichtigen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen sein. Derzeit bestehe im Kanton Solothurn eine «mässige Waldbrandgefahr». Es sei deshalb im Umgang mit Feuer erhöhte Vorsicht geboten. So sollten keine brennenden Zigaretten weggeworfen und Feuer nur in bestehenden Feuerstellen entfacht werden.