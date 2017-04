Brand

5.4.2017, 12:35 Uhr

Restaurant in Liestal in Flammen

Ein historisches Gebäude mit einem Restaurant bei der Liestaler Kaserne ist am Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden ist gross; verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch gesucht. Von sda

Im Gebäude an der Kasernenstrasse just vis-s-vis der Truppenunterkunft brach der Brand kurz nach sechs Uhr aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Dennoch entstand am Gebäude und der anliegenden Liegenschaft «erheblicher Sachschaden». Eine Untersuchung ist angelaufen.