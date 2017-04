Migrationsamt trennt Familie, Missstimmung im Altersheim und Baecker über die Wirklichkeit

5.4.2017, 10:50 Uhr

5.4.2017, 10:50 Uhr

Migrationsamt entzweit Familie



Ein Entscheid des Basler Migrationsamts sorgt für Kopfschütteln. Ein Schweizer, der mit einer Brasilianerin verheiratet ist, darf nicht mit seinen beiden Stiefkindern in Basel leben. Das Paar wollte die beiden Kinder von Brasilien nach Basel holen. Der Sohn erhielt eine entsprechende Bewilligung, die jüngere Tocher allerdings nicht.

Grund für das Auseinanderreissen der Familie ist ein formaler Fehler, wie das «Regionaljournal Basel» berichtet. Das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement begründet den negativen Entscheid folgendermassen: «Das öffentliche Interesse an einer zurückhaltenden Einwanderungspolitik überwiegt vorliegend das private Interesse von Mutter und Tochter an einer Familienzusammenführung in der Schweiz.»

Chaos im Prattler Altersheim Senevita Sonnenpark



Im Alters- und Pflegeheim Senevita Sonnenpark in Pratteln läuft gemäss der «Basellandschaftlichen Zeitung» einiges schief. Die Mitarbeitenden seien psychisch alle am Anschlag. So wurde die Stelle der Pflegedienstleitung der Alterswohngruppe seit der Eröffnung im März 2016 viermal neu besetzt. In anderen Bereichen erfolgten zahlreiche Entlassungen – teilweise mit fadenscheinigen Begründungen. Der Kanton Basel-Landschaft will die Vorgänge nun untersuchen.

Grosses Bedauern über Philippe Bischofs Abgang

Nach knapp sieben Jahren im Leitungsamt verlässt Philippe Bischof die Abteilung Kultur von Basel-Stadt. Er wird neuer Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia. In der Kulturszene wird sein Abgang mit Wehmut zur Kenntnis genommen. So sagt Marc Spiegler, Direktor der Art Basel: «Das ist sehr schön für ihn, aber nicht unbedingt für Basel.»

Stabwechsel bei der Basler CVP: Strahm geht, Herter übernimmt

Neuer Präsident der Basler CVP: Balz Herter. (Bild: Martin Friedli)

Andrea Strahm tritt an der Mitgliederversammlung vom 22. Mai als Präsidentin der Basler CVP zurück. Ihr Nachfolger soll der 33-jährige Grossrat Balz Herter werden. Dies teilt die Findungskommission der Basler CVP mit, die Herter als einzigen Kandidaten zur Wahl vorschlagen wird.

Herter arbeitet als Regional Site Manager bei der Roche, ist Vizepräsident des Feuerwehrverbandes beider Basel und eingefleischter Kleinbasler. Auf ihn wartet eine anspruchsvolle Aufgabe: Die CVP verliert in Basel immer mehr an Einfluss – bei den letzten Wahlen im Oktober 2016 ging ihr Wähleranteil von 7,3 auf 5,9 Prozent zurück. Auch bei den Nationalratswahlen 2015 konnte die Basler CVP ihren Sitz nicht verteidigen.

Dirk Baecker eröffnet Dokumentartage



Heute beginnen die Basler Dokumentartage, die vom Soziologen Dirk Baecker eröffnet werden. Er refiert über das Thema: «Was ist nochmals Wirklichkeit?» Die TagesWoche sprach mit Baecker über wahre Fake News, Selbstzweifel im journalistischen Alltag und die Rettung durch Ironie.