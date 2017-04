Hochschule

4.4.2017, 17:55 Uhr

Basel-Stadt plant FHNW-Neubau auf Dreispitz-Areal

Der Kanton Basel-Stadt plant auf dem Dreispitz-Areal einen Neubau für die Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Diese soll spätestens bei Ablauf des Mietvertrags im Jahr 2021 aus dem heutigen Standort beim Bahnhof SBB ausziehen. Von sda

Der Neubau für die FHNW entsteht an der Reinacherstrasse, wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte. Ein an diesem Standort angesiedeltes Unternehmen, das mit Holz- und Holzwerkstoffen handelt, zieht innerhalb des Dreispitzareals um. Darauf haben sich Unternehmen, Kanton, FHNW und die Christoph Merian-Stiftung als Grundeigentümerin geeinigt.

Der Kanton, der das Grundstück im Baurecht übernimmt, will den Neubau im Finanzvermögen realisieren. Erste Schätzungen gehen von Gesamtkosten von 60 bis 70 Millionen Franken aus, wie bei Immobilien Basel-Stadt zu erfahren war. Die Ausschreibung eines Gesamtleistungswettbewerbs soll im Mai erfolgen.

Entstehen soll ein Gebäude mit zwei bis drei Stockwerken. Es soll Platz für die rund 700 Studierenden und rund 100 Mitarbeitenden der Hochschule für Wirtschaft bieten. Die FHNW übernehme den Neubau in Miete.

Fehlende grosse Büroflächen

Die durch den Umzug der FHNW freiwerdenden Flächen an der Peter Merian-Strasse beim Bahnhof SBB sollen für die Ansiedlung von «wertschöpfungsintensiven Unternehmen» zur Verfügung stehen, wie es weiter hiess. Grosse, zusammenhängende Büroflächen seien in Basel seit einigen Jahren knapp. An zentraler Lage sei die Situation «zunehmend prekär».

Diese Situation gefährde das Wachstum bestehender Unternehmen und behindere die Ansiedlung grösserer Unternehmen in Basel. Der Kanton prüfe daher laufend Varianten zur Entspannung dieser Entwicklung.

Die Prüfung eines Umzugs der Hochschule für Wirtschaft hatte der Kanton im Juni 2016 bekannt gegeben. Die FHNW unterstütze nun das vorliegende Projekt. Auf den Dreispitz-Areal ist seit Sommer 2014 bereits die FHNW-Hochschule für Gestaltung und Kunst angesiedelt.