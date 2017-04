Verkehrsunfall

4.4.2017, 16:40 Uhr

Velofahrer stirbt unter Lastwagen in Basel

Ein Velofahrer ist am Dienstagnachmittag in Basel von einem rechts abbiegenden Lastwagen überfahren und getötet worden. Der 62-Jährige wollte auf der Kreuzung Bäumlihofstrasse/Schwarzwaldallee innerstadtwärts geradeaus fahren, wie die Polizei mitteilte. Von sda

Warum der 54-jährige Lastwagenlenker den Velofahrer übersah, werde noch untersucht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet. Davon betroffen war auch die Buslinie 36.

Bei der Unfallstelle - just neben der Autobahnpolizei-Zentrale - ist die Bäumlihofstrasse in Richtung Innerstadt zweispurig. Die rechte Spur ist eine gemischte für geradeaus und nach rechts Fahrende. Der Haltestrich des Velostreifens an dieser rechten Spur ist jenem der Autofahrbahn zwecks Sichtbarkeit vorgezogen.