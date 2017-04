Brand

4.4.2017, 11:05 Uhr

Intensive Geruchsbelästigung nach Pellets-Brand in Muttenz BL

Nach einem Brand in einer mit Raps-Pellets gefüllten Box am Montag im Auhafen von Muttenz BL hat die intensive Geruchsbelästigung am Dienstagmorgen angedauert. Für Mensch und Umwelt bestand gemäss Behörden keinerlei Gefahr. Von sda

Mitarbeiter einer Transportfirma hatten am Montag kurz nach 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung in der Box festgestellt, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte. Die Arbeiter konnten das ausgebrochene Feuer selbständig löschen. Die Pellets hatten gemäss einem Polizeisprecher bereits in der Nacht zu motten begonnen.

Um ein weiteres Brennen zu verhindern, wurden die Pellets ins Freie gebracht und mit Wasser besprüht. Dieser Schwelbrand führte zur intensiven Geruchsbelästigung. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen noch vor Ort und überwachte die Lage. Der Schaden beträgt gemäss Mitteilung mehrere zehntausend Franken.