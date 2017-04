Heimliche Medikamententests, Hexen im Rhein und Spargeln auf dem Bruderholz

4.4.2017, 11:00 Uhr

Medikamententests an Basler Psychiatrie-Patienten

Zwischen 1953 und 1980 wurden in der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel an über 1000 Patientinnen und Patienten Medikamente getestet, die zum Teil nicht zugelassen waren. Dies geht aus einer Studie hervor, die die Klinik selber in Auftrag gegeben hat, wie die Sendung «Schweiz aktuell» von SRF berichtete. Heute früh haben die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK), so der heutige Name, die Studie auf ihrer Website freigeschaltet.

Gedenken an die Hexenverfolgung in Basel

Der Basler Rat ging im Mittelalter nicht ganz so fanatisch gegen «Hexen» vor wie andere Obrigkeiten. Dennoch wurden im Namen der hiesigen Justiz mindestens 29 Frauen der Hexerei beschuldigt, gefoltert und hingerichtet. Die «Basler Zeitung» berichtet über dieses düstere Kapitel der Geschichte, an dessen Opfer mit einer Gedenktafel am Käppelijoch auf der Mittleren Brücke erinnert werden soll.

Einmal mehr: Neuigkeiten von renitenten «Porschefahrer T.»

Die «Basler Zeitung» und die Autofahrer in der Stadt: Das ist eine freundschaftliche, wenn nicht gar anwaltschaftliche Beziehung. Besonders eng geknüpft ist die Bande mit dem «Porschefahrer T.» aus dem Baselbiet, der sich durch alle Gerichtsinstanzen hindurch wiederholt – und bislang vergeblich – gegen Parkbussen gewehrt hat, die ihm in der Stadt verpasst worden waren. Jetzt wird in der BaZ ein neues Kapitel dieser unendlichen Geschichte aufgeschlagen. Wie stets nach dem Prinzip: Ohne Zweifel für den Angeklagten.

Auf dem Bruderholz spriessen Spargeln

Die Spargelsaison steht vor der Tür. Früher pilgerten die Baslerinnen und Basler für Spargeln ins Elsass, heute kaufen sie auf dem Märt in erster Linie Spargeln aus dem Markgräflerland. «Barfi.ch» bringt nun ein neues Anbaugebiet ins Gespräch: Auf dem Bruderholz in Bottmingen setzt Thomas Wiesner mit wachsendem Erfolg auf die saisonale Delikatesse, die man übrigens nicht immer im Kochtopf, sondern durchaus auch mal in der Bratpfanne zubereiten sollte, wie unsere Koch-Bloggerin weiss.