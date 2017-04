Brand

3.4.2017, 18:00 Uhr

Glimmbrand im Auhafen Muttenz BL: 300 Tonnen Raps-Pellets gelöscht

Ein Glimmbrand im Auhafen Muttenz hat am Montag die Feuerwehr beschäftigt: In einem Silo haben Raps-Pellets Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher Angaben der bz online bestätigte. Mensch und Umwelt seien nicht in Gefahr gewesen, aber zeitweise seien Geruchsbelästigungen entstanden. Von sda

Die Pellets hätten in der Nacht zu motten begonnen, sagte der Sprecher weiter. Deswegen habe man die insgesamt 300 Tonnen Pellets nach und nach aus dem Silo genommen und mit Wasser besprüht. So sei alles bis am Nachmittag gelöscht worden. Dabei sei der Geruch entstanden. Wie weit dieser sich ausgebreitet hat, wisse man nicht.