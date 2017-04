Tagesbetreuung

4.4.2017, 04:50 Uhr

Der Frauenverein setzt in der Krise auf Männer

Die grösste Betreiberin von Kindertagesstätten in der Schweiz steckt tief in der Krise. Seit 2013 schreibt die Basler Organisation familea trotz staatlicher Subventionen Verluste in Millionenhöhe. Die Probleme beim ehemaligen Basler Frauenverein lösen sollen ausgerechnet: Männer. Von Renato Beck

Aggressive Wachstumsstrategie: Der Basler Betreuungsriese familea ist in die Krise gerutscht. (Bild: Eva Rust)

Wie sich die Zeiten doch ändern. 2001 war es, da feierte der Basler Frauenverein sein hundertjähriges Bestehen und die damalige Geschäftsführerin Gigi Plattner-Höhn meldete nicht ohne Stolz, dass der Verein ohne Ausnahme von Frauen geführt wird: «Wir sind der Auffassung, dass der Frauenverein gut geleitet wird und dass es noch zu wenige grössere Unternehmen gibt, in denen die Verantwortung mehrheitlich von Frauen wahrgenommen wird.»

Mittlerweile nennt sich der Basler Frauenverein familea, schreibt dank einer verpatzten Wachstumsstrategie Millionenverluste und weist in der Geschäftsleitung keine einzige Frau mehr auf. Im Vorstand halten sich Frauen und Männer die Waage. Im Juli trennte sich familea von Geschäftsführerin Tessa Müller «im gegenseitigen Einvernehmen». Die Geschäftsleitung wurde daraufhin zunächst von sieben auf fünf, und schliesslich auf vier Personen verkleinert. Sämtliche verbliebenen Frauen wurden in die Wüste geschickt oder durch Männer ersetzt. Der einst teuer aufgebaute Verwaltungsapparat wird wieder eingedampft.

«Beim Basler Frauenverein haben sich immer Frauen für Frauen engagiert, diese Werte dürfen wir auch als familea nicht aufgeben.»

Eliane Schuppli-Imhof, langjähriges Mitglied

Eliane Schuppli-Imhof ist seit den 1980er-Jahren Mitglied, erst beim Frauenverein, dann bei familea. «Was bei familea passiert, empfinde ich mehr als befremdend», sagt Schuppli. Gewiss, 90 Prozent der rund 650 Angestellten seien Frauen, aber ausgerechnet das Top-Kader werde nun ausschliesslich von Männern bestellt. Das sei irritierend: «Beim Basler Frauenverein haben sich immer Frauen für Frauen engagiert, diese Werte dürfen wir auch als familea nicht aufgeben», verlangt Schuppli.

In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts war der Basler Frauenverein treibende Kraft hinter der Abstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts. Schon 1909 gründete der Verein die erste Kita der Schweiz. Die Frauen verfolgten immer das gesellschaftliche Ziel der beruflichen und familiären Emanzipation.

Und jetzt, kaum wirds brenzlig, müssen die Männer ran?

«Es gibt nicht gleich viele Frauen wie Männer, die 100 Prozent oder mehr arbeiten wollen.»

Claudia Schultheiss, Präsidentin von familea

Claudia Schultheiss, Präsidentin des Vorstands von familea, kennt die Kritik. Sie wird immer wieder an sie herangetragen, in Briefform oder an Versammlungen. Ihre Antwort darauf: «Wir brauchen gute Leute. Ob das Männer oder Frauen sind, ist nicht so wichtig.» In der Geschäftsleitung sei Teilzeitarbeit nur begrenzt möglich, sagt die Juristin, die für die LDP in Riehen politisiert. «Es gibt nicht gleich viele Frauen wie Männer, die 100 Prozent oder mehr arbeiten wollen. So sind wir halt gesellschaftlich unterwegs.»

Die vertriebene Geschäftsführerin Tessa Müller ersetzte ein Mann namens Martin Trepp. Nur ad interim, bis die drängendsten Probleme im vereinsrechtlich organisierten Betreuungskonzern gelöst sind. Zu seinen Spezialitäten zählt Trepp das «Turnaround-Management». Der Profi-Sanierer mit Sitz im Kanton Zug wird von Firmen gebucht, denen das Wasser bis zur Decke steht. Bei familea hat Trepp nicht nur die Geschäftsleitung verkleinert, er hat im gesamten Backoffice Stellen abgebaut. Vor einer Woche schliesslich musste der Finanzchef von familea seinen Schreibtisch räumen. Das teure Grossraumbüro an der Freien Strasse lichtet sich.

Rückläufige Auslastung: Die goldenen Zeiten mit langen Wartelisten sind für Kita-Betreiber vorbei. (Bild: Eva Rust)

Trepp, so die Sprachregelung, soll nach der Wachstumsphase eine Konsolidierung vornehmen. Die Wachstumsstrategie wurde 2011 eingeläutet, mit dem Namenswechsel vom politisch aufgeladenen Frauenverein ins keimfreie familea. Der Kita-Betreiber stand damals als wichtigster Partner des Kantons finanziell solide da. Die Wartelisten seiner vollsubventionierten Kinderkrippen waren lang, die Nachfrage schien unerschöpflich. 50 bis 100 zusätzliche Plätze schuf familea Jahr für Jahr, baute den Overhead massiv aus.

Mit aggressivem Wachstum besetzte man erst den Basler Markt, bis dieser gesättigt war, und stiess dann in die Nachbarkantone vor, wo Betreuungsplätze Mangelware sind. So kam Ende 2015 etwa in Baselland auf sieben Kinder bloss ein Kita-Platz – in Basel-Stadt teilen sich derzeit anderthalb Kinder einen Platz. In Aesch und in Rheinfelden übernahm familea zwei Kitas, in Möhlin und Reinach baute sie zwei neue auf, auch in Birsfelden und Ettingen kümmert sich familea um die Kinder berufstätiger Eltern. Mittlerweile ist der Krippenpark auf 33 Kitas angewachsen und die Anzahl betreuter Kinder auf 1600.

Gewaltige Verluste

Mit der Expansion sollte sich die teure Verwaltung rechnen, weil die Kosten des Backoffice auf mehr Kitas und letztlich auf mehr Eltern hätten umgelegt werden können. Doch externe Kinderbetreuung ist eine Vertrauensfrage. Wer seine Kinder weggibt, will sich sicher sein, dass es ihnen gut geht. Oft ist es Mundpropaganda, die Eltern dazu bewegt, eine Kita auszuwählen. Doch je grösser das Angebot wird, desto mehr Möglichkeiten erhalten Familien, sich zu entscheiden.

Wie die Bilanz der Expansion ausschaut, will Vereinspräsidentin Schultheiss nicht offenlegen. Doch die Gesamtzahlen des Vereins sind erschreckend. 2,5 Millionen Franken verlor familea 2015, sowohl der Betrieb der Kinderheime ist defizitär wie auch die Kita-Sparte. Dort resultierte 2015 ein Verlust von 1,5 Millionen Franken – obwohl die Belegung die kritische Marke von 90 Prozent überschritten hat. Ist eine Kita zu 90 Prozent ausgelastet, so rechnet Trepp, müssten schwarze Zahlen möglich sein.

«Jetzt wird in der Verwaltung eine schon längst fällige Korrektur vorgenommen.»

Johanna Marty, ehemalige Mitarbeiterin familea

Johanna Marty hat viele Jahre für familea gearbeitet, zuletzt als Leiterin der Personaladministration, bis sie im letzten Jahr in Pension ging. Sie empfindet die Redimensionierung der Verwaltung als positiv. «Jetzt wird in der Verwaltung eine schon längst fällige Korrektur vorgenommen.» Die Trennung von Müller sei überfällig gewesen, sagt Marty: «Unter den Betreuerinnen hat niemand verstanden, weshalb die Verwaltung derart ausgebaut, während in den Kitas gespart wurde.»

So wurde beispielsweise der Springerpool aus Kostengründen gestrichen, der notwendig war, um den Ausfall von Betreuerinnen, die krank waren oder kündigten, auszugleichen und die kontinuierliche Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Mittlerweile wurde das Springersystem wieder installiert. Trepp versichert: «In den Kitas wird nicht gespart.»

Bonus gestrichen

Dafür wurde sämtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Bonus für das Jahr 2016 gestrichen. In der Vergangenheit erhielten alle Familea-Angestellten nach Abschluss des Geschäftsjahres einen Bonus von mehreren Hundert Franken für die Leistung des Vorjahres. «Aufgrund der wirtschaftlichen Situation haben wir den Bonus nicht gesprochen», sagt Schultheiss. Es sei auch eher einer Anwesenheitsprämie gleichgekommen als einem Bonus. Marty sieht die Funktion des «Zustupfs» anders: «Für die Mitarbeitenden war der Bonus ein willkommener Lohnbestandteil und eine Anerkennung der erbrachten Leistung. In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Betreuer und Betreuerinnen konstant gestiegen.»

Das Basler Erziehungsdepartement verfolgt die Krise bei familea mit Interesse. Wankt der Betreuungsriese, wackelt auch das Kita-Konzept des Kantons. Das Erziehungsdepartement (ED) hat nun dafür gesorgt, dass familea höhere Ansätze für seine Kinderheime erhält, der zweiten defizitären Sparte. Das soll dem Verein auch Luft verschaffen, die Probleme in den Krippen zu meistern.

Politik schaltet sich ein

Sandra Dettwiler ist beim ED zuständig für die externe Kinderbetreuung. Sie sagt, familea sei dem Kanton gegenüber in erster Linie für die Qualität der Arbeit mit den Kindern verantwortlich. Kommunikation und Unternehmensstrategie dagegen sei Sache des Vorstands oder der Geschäftsstelle. «Wir interessieren uns dafür, ob der Leistungsauftrag erfüllt wird. Für alles Weitere ist familea selbst verantwortlich.»

Die Politik interessiert sich allerdings durchaus für einzelne Details. 2015 beschäftigte sich die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats mit familea und legte dringend nahe, die kritische Situation im Overhead-Bereich aufzulösen. Eine Zweckentfremdung von Steuermitteln, die für die Betreuung gedacht sind, stand im Raum.

Auf Mann folgt Frau

Die Massnahmen, die familea eingeleitet hat, stimmen Dettwiler zuversichtlich: «Familea wird den Turnaround schaffen.» Das glaubt selbstredend auch der Mann, der für diesen Job engagiert wurde. Übergangsgeschäftsführer Martin Trepp rechnet mit einer schwarzen Null ab 2018. Sein Nachfolger wird eine Nachfolgerin sein, kündigt Vorstandschefin Schultheiss an. Der Vertrag sei bereits unterschrieben, noch diesen Monat soll die Frau vorgestellt werden.

Ist die Krise gemeistert, dürfen bei familea wieder die Frauen ran.

