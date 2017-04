WTA Miami

1.4.2017, 21:10 Uhr

Erster WTA-Premier-Turniersieg für Konta

Johanna Konta feiert in Miami ihren bisher grössten Karriereerfolg. Die 25-jährige Britin gewinnt gegen die Dänin Caroline Wozniacki ihr erstes WTA-Premier-Turnier und ihren zweiten Titel des Jahres. Von sda

Geschafft: Johanna Konta realisiert ihren bisher grössten Erfolg (Bild: sda)

Die Weltranglisten-Elfte setzte sich im Final in 1:36 Stunden verdient mit 6:4, 6:4 durch. Mit ihrem Offensivspiel drängte sie Wozniacki, die sich im zweiten Satz medizinisch behandeln lassen musste, fast permanent in die Defensive.

Konta wird damit am Montag in der Weltrangliste vier Plätze gutmachen und auf Platz 7 vorrücken. So gut war die erste britische Turniersiegerin am Miami Open noch nie klassiert.