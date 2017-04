Deutschland

1.4.2017, 17:45 Uhr

Fabio Coltorti: Bundesliga-Debüt mit 36 Jahren

1.4.2017, 17:45 Uhr

Fabio Coltorti gibt mit 36 Jahren sein Debüt in der 1. Bundesliga: Der Luzerner steht beim 4:0-Heimsieg von RB Leipzig gegen den Tabellenletzten Darmstadt im Tor. Von sda

Bundesliga-Debüt mit 36 Jahren: Torhüter Fabio Coltorti für Leipzig gegen Darmstadt im Einsatz (Bild: sda)

Weil der ungarische Keeper Peter Gulasci krank war und Ersatztorhüter Marius Müller verletzt ist, kam Fabio Coltorti spät in seiner Karriere und in seiner fünften Saison bei RB Leipzig fast unverhofft doch noch zu einem Einsatz in der höchsten Spielklasse Deutschlands.

Er ist nach Yann Sommer, Roman Bürki, Marwin Hitz und Diego Benaglio der fünfte Schweizer Torhüter, der in dieser Saison in der 1. Bundesliga zum Einsatz gelangte. Beim klaren Heimsieg gegen den schwachen Tabellenletzten Darmstadt wurde Coltorti allerdings kaum geprüft. Denn Darmstadt war chancenlos und spielte in den letzten 18 Minuten zudem in Unterzahl. Naby Keita mit zwei Toren sowie Emil Forsberg und Willi Orban waren für Leipzig erfolgreich. Drei Treffer fielen dabei in der letzten halben Stunde.

Der Aufsteiger kehrte damit nach drei Spielen mit nur einem Punkt gegen die Abstiegskandidaten Augsburg, Wolfsburg und Werder Bremen zum Erfolg zurück und festigte Platz 2. Der Rückstand auf Leader Bayern München, der beim 6:0 gegen Augsburg (3 Tore durch Robert Lewandowski) zum fünften Sieg in Folge kam (21:0 Tore), beträgt weiterhin 13 Punkte.

Borussia Dortmund konnte mit den Bayern und Leipzig nicht Schritt halten und gab beim 1:1 im Derby auf Schalke Punkte ab. Das Führungstor von Pierre-Emerick Aubameyang glich der 20-jährige Schalker Nachwuchsspieler Thilo Kehrer mit seinem ersten Bundesliga-Tor aus. In der Schlussphase wankte Dortmund und hatte Glück, dass der Schiedsrichter in der Nachspielzeit ein klares Handspiel von Marc Bartra im Strafraum übersah. Mit dem Unentschieden verpasste es der BVB, Hoffenheim wieder zu überholen und bleibt Vierter.

Der Abstiegskampf hat sich in der 26. Runde nochmals zugespitzt, weil Werder Bremen (5:2 in Freiburg) und der Hamburger SV (2:1 gegen den 1. FC Köln) zu Siegen kamen. Auf dem Barrage-Platz ist nun Augsburg klassiert. Doch zittern müssen noch sieben Klubs. Selbst das zehntklassierte Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt) ist weiterhin in Gefahr. Der Vorsprung von Yann Sommer und Co. auf Platz 16 beträgt bloss drei Punkte.

Der HSV siegte gegen Köln dank eines Treffers von Lewis Holtby in der 92. Minute. Der Mittelfeldspieler traf aus zehn Metern, nachdem eine Faustabwehr von Kölns Keeper Timo Horn zu kurz geraten war. In Freiburg war der Däne Thomas Joseph Delaney der Matchwinner für Werder Bremen, das nach einem miserablen Rückrundenstart mit vier Niederlagen in Folge nun fünf der letzten sechs Spiele gewonnen hat. Der defensive Mittelfeldspieler Delaney traf dreimal und gab zudem eine Vorlage.

Bayern München - Augsburg 6:0 (2:0). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 17. Lewandowski 1:0. 36. Müller 2:0. 55. Lewandowski 3:0. 62. Thiago 4:0. 79. Lewandowski 5:0. 80. Müller 6:0. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz.

Freiburg - Bremen 2:5 (0:2). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 21. Kruse 0:1. 45. Delaney 0:2. 47. Delaney 0:3. 54. Petersen 1:3. 71. Bartels 1:4. 77. Grifo 2:4. 85. Delaney 2:5. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (verletzt). Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz).

Schalke - Dortmund 1:1 (0:0). - 62'271 Zuschauer. - Tore: 53. Aubameyang 0:1. 77. Kehrer 1:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). Dortmund mit Bürki.

Hamburg - 1. FC Köln 2:1 (1:1). - 57'000 Zuschauer. - Tore: 13. Müller 1:0. 25. Jojic 1:1. 92. Holtby 2:1. - Bemerkungen: Hamburg ohne Djourou (Ersatz).

Leipzig - Darmstadt 4:0 (1:0). - 39'394 Zuschauer. - Tore: 12. Keita 1:0. 67. Forsberg 2:0. 79. Orban 3:0. 80. Keita 4:0. - Bemerkungen: Leipzig mit Coltorti. 72. Gelb-Rote Karte gegen Sirigu (Darmstadt).

Weiteres Spiel vom Samstag. 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach.

Rangliste: 1. Bayern München 26/65 (67:13). 2. RB Leipzig 26/52 (47:28). 3. Hoffenheim 26/48 (49:26). 4. Borussia Dortmund 26/47 (55:28). 5. Hertha Berlin 26/40 (35:33). 6. 1. FC Köln 26/37 (38:31). 7. Eintracht Frankfurt 25/36 (26:27). 8. SC Freiburg 26/35 (34:47). 9. Schalke 04 26/34 (33:28). 10. Borussia Mönchengladbach 25/32 (30:34). 11. Werder Bremen 26/32 (39:46). 12. Bayer Leverkusen 25/31 (37:40). 13. Hamburger SV 26/30 (26:47). 14. Mainz 05 25/29 (33:41). 15. Wolfsburg 25/29 (23:34). 16. Augsburg 26/29 (24:40). 17. Ingolstadt 25/19 (23:42). 18. Darmstadt 26/15 (17:51).