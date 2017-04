Super League

1.4.2017, 16:00 Uhr

LiVE: FC St. Gallen–FC Basel 0:1

7' Akanji stolpert Zuffis Freistoss ins Tor

1.4.2017, 16:00 Uhr

Schon in zwei Wochen könnte der FC Basel als Meister feststehen. Dafür müssten die Young Boys alle Spiele verlieren und der FCB immer als Sieger vom Platz gehen, zum Beispiel heute gegen den FC St. Gallen. Um 20 Uhr geht es los im Kybunpark, hier sind Sie live mit dabei und auf Twitter unter dem Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Auf heissem Pflaster setzt der FCB zum Endspurt an: In St. Gallen geht es am Samstag (20 Uhr) für den FC Basel in die letzte Phase der Saison. Auch wenn ihm in der Ostschweiz mit Balanta, Traoré und Serey Dié drei Spieler fehlen, will Trainer Urs Fischer auf schnellstem Weg ans Ziel – und im günstigsten Fall ist der FCB in zwei Wochen schon wieder Meister. » Die Lage beim Meister

Balanta, Traoré und Serey Dié fehlen in St. Gallen: » Kurzmeldungen im #rotblaulive-Newsblog

Verliebt in einen kurligen Verein: Slampoet Etrit Hasler ist neben dem Espenmoos aufgewachsen. Sein Herz aber schlägt für den FC Winterthur. Hier erzählt er, wie er auf den nächsten Cupgegner des FC Basel kam. » Eine Liebeserklärung an den FC Winterthur

Taulant Xhaka darf weder Pelé noch Maradona sein: Nach der 0:2-Niederlage in Italien, die Albaniens vage Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme zerstieben liess, hat Taulant Xhaka das Weite gesucht und damit ein Zerwürfnis mit Nationaltrainer Gianni De Biasi eskalieren lassen. » Der defensive Mittelfeldspieler des FCB und die albanische Nationalmannschaft

Murat Yakin über verstaubte Trophäen und Bundesligsambitionen: Murat Yakin spricht mit der Nachrichtenagentur SDA über sein vorerst temporäres Projekt beim Challenge-League-Club Schaffhausen. Wie es weitergeht, wird in den kommenden Tagen entschieden. » Ein Blick zum einstigen Basler Meistertrainer und das Interview dazu